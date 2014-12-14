صحيفة رومانية: رادوي في الطريق إلى اتحاد جدة

أشارت صحيفة "برو سبورت" الرومانية، إلى فسخ الروماني ميريل رادوي، عقده الاحترافي مع نادي أهلي دبي بالتراضي، فيما يفكر اللاعب بالرحيل إلى اتحاد جدة بناء على طلب مواطنه المدرب فيتور بيتوركا.

ووفقا للصحيفة، فإن رادوي البالغ من العمر 33 عاماً، أنهى تجربته مع الأهلي بعد خمسة أشهر، وفشل الأول في تقديم إضافة للنادي الذي يمر بفترة سيئة وسط غضب جماهيري كبير.

ويملك لاعب المحور الدفاعي عرضين جادين أولهما من اتحاد جدة والثاني من ستيوا بوخارست الروماني، فيما يعتبر اللاعب المولود في الثاني والعشرين من شهر مارس من عام 1981، أحد أكثر اللاعبين الأجانب المؤثرين في منطقة الخليج المواسم الفائتة.

يجيد ابن مدينة دروبيتا تورنو سيفيرين، اللعب في مركز قلب الدفاع إلى جانب مهامه كلاعب وسط متأخر، فيما سبق له اللعب ضمن صفوف الهلال السعودي ما بين عامي 2009-2011، ثم التحق بعدها بالعين الإماراتي بناء على توصية المدرب الروماني كوزمين.

ويطالب مدرب منتخب رومانيا يوردانيسكو عودة اللاعب المقاتل - كما تصفه الجماهير - إلى صفوف المنتخب الأول، من أجل المساهمة في مشوار الفريق الوطني ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2016.