فيصل بن تركي: غياب الرموز لا يعني نسيانهم

احتج الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر، على التعاقد الروماني كوزمين أولاريو، مدرب أهلي دبي، كمدير فني للمنتخب السعودي في بطولة آسيا 2015، وهو الذي غادر السعودية مطلع 2009 بقرار تأديبي.

وقال رئيس النصر في تغريدات عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر": "ـحترم قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومن حقه اختيار ما يراه مناسبا وفي مصلحة منتخبنا، ولكن أستغرب وأستنكر مفاوضات كوزمين لتدريب منتخبنا وهو الذي غادر البلاد بقرار تأديبي".

وكان أهلي دبي قد أعلن أمس عبر تصريحات لبعض منسوبيه أنه تلقى كتابا رسميا من اتحاد الكرة السعودي يطلب الاستعانة بخدمات كوزمين مدربا للمنتخب السعودي في كأس آسيا المقبلة. ولم يرد حتى اللحظة قرار من الجانب الإماراتي على الطلب السعودي.

وفيما تفاعلت جماهير رياضية داعمة لتغريدات رئيس النصر، وأخرى رافضة، اتبع فيصل بن تركي تغريدته الأولى بأربع أخرى، كتب في الثانية: "رموز البلاد خط أحمر لا يمس، والتساهل في هذا يصغرنا في أعين الناس ولا يعتبر تسامحا أبدا"، وأردف: "غياب أي رمز لا يعني نسيانه والتساهل مع من أساء له، بل حفظه غائبا واجب تفرضه علينا القيم والأخلاق والوطنية".

وختم الرئيس الأصفر حديثه قائلاً: "أسجل موقفي عبر هذه التغريدات، وأحترم قرارات الاتحاد، ولكنها تذكرة لمن نسي، وثقتي بمجلس الاتحاد ورئيس الشباب كبيرة".

وكان كوزمين أولاريو قد أبعد من الأراضي السعودية بعد نهائي كأس ولي العهد 2009 بين الهلال والشباب وهو يدرب الأول، عقب رميه القميص الذي يحمل صورة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ولي عهد البلاد آنذاك، احتجاجاً على منعه من دخول المنصة الرئيسية أثناء مراسم التتويج.