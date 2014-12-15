كوزمين.. سابع هلالي في إدارة الأخضر الفنية

سيكون الروماني أولاريو كوزمين ثامن الرجال الذين قرر اتحاد القدم السعودي الاستعانة بخدماتهم لتدريب الأخضر بعد تجارب سابقة مع الأندية السعودية، يتزعمها الهلال الذي تولى 7 من مدربيه السابقين مسؤولية المنتخب الفنية.

ويعتبر لاعب الوسط العملاق أول الرومان قيادة للأخضر السعودي، لكنه ليس أول مدربي الهلال السابقين قيادة للمنتخب السعودي، حيث سبقه البرازيلي روبنز مانيلي الذي قاد أزرق العاصمة لموسم وحيد مع نهاية السبعينات الميلادية وبداية الثمانينات قبل أن يطلبه الأخضر لقيادته في فترة استمرت 23 شهراً، قبل مغادرته المنصب بعد الخسارة من نيوزيلاندا في تصفيات كأس العالم 1982 بخماسية نظيفة.

وحضر العالمي ماريو زاغالو إلى السعودية مدرباً للهلال، وقضى مع الفريق موسماً واحداً قبل العودة إلى البرازيل، وبعدها توجه لارتداء بزة التدريب في معسكرات الأخضر وقضى معه 3 أعوام قبل إقالته جراء الخسارة أمام العراق برباعية في كأس الخليج بعمان 1984.

وبسبب نجاحه في قيادة الهلال، اختار مسؤولو الأخضر الأوروغوياني عمر بوراس مدرباً لمنتخب السعودية لكنه لم يستمر عقب نهاية كأس الخليج التي احتضنتها الرياض، وتحديداً مع نهاية مباراة الكويت التي انتهت سلبية.

وبعد صناعة كندينو في أواخر الثمانينات لأغلب نجوم الهلال أمثال الثنيان والتيماوي وبقية الجيل الذهبي الذي قاد الأزرق لنجاحاته الآسيوية في التسعينات، أعاده اتحاد القدم السعودي لإدارة المنتخب فنياً في 1993، لكنه لم يستمر سوى 6 أشهر بعد التعادل أمام العراق 1-1 في تصفيات كأس العام 1994، وعاد بعدها كندينو إلى الهلال واتحاد جدة عدة مرات، لكنه لم يصب ذلك النجاح الذي حققه قبلاً.

وفي منتصف التسعينات، صنع البرازيلي زوماريو من الرياض فريقاً منافساً، وبعد عامين من تعاقده مع مدرسة الوسطى، جلبه الاتحاد السعودي لقيادة المنتخب الوطني، وبقي معه لعام كامل حتى تعادل مع الإمارات بهدفين في كأس الخليج التي أقيمت بسلطنة عمان 1996، وعاد بعدها إلى الرياض، ومن ثم الاتفاق والشباب في فترات مختلفة.

وقبل كأس العالم 2006، قرر اتحاد القدم السعودي إلغاء عقد الأرجنتيني غابرييل كالديرون، ووجدوا في ماركوس باكيتا، مدرب الهلال، البديل المثالي عقب تحقيقه بطولات الموسم المحلية كاملة، وأتبعها بكأس الأمير فيصل والوصول إلى نهائي كأس ولي العهد، وقاد البرازيلي الأخضر في كأس العالم 2006، لكنه خسر وظيفته بعد الهزيمة أمام الإمارات في كأس الخليج 2007.

وأقال الهلاليون مدربهم جوزيه بيسيرو وفريقه يتصدر الدوري السعودي مطلع 2007، وبعد عامين أعاده اتحاد القدم السعودي لقيادة المنتخب فيما تبقى من تصفيات كأس العالم 2010، وبعد الخروج من الملحق أمام البحرين، والخسارة في نهائي كأس الخليج 20، والخروج من الدور الأول مع الأخضر في كأس آسيا 2011، عاد إلى بلاده مقالاً.