السفير الأسترالي يحتفي بالرئيس العام ولاعبي الأخضر

احتفى نيل هوكنز، السفير الأسترالي في الرياض، بالأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب، وأحمد عيد رئيس اتحاد القدم السعودي، ولاعبي منتخب السعودية وذلك قبل مغادرة الأخضر إلى أستراليا للمشاركة في كأس آسيا الشهر المقبل.

وشكر الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية السفير الأسترالي، وأكد زيارته أستراليا أثناء البطولة، وقال: "أشكر السفير الأسترالي على هذه الحفاوة، وكأس آسيا أهم حدث في القارة الآسيوية، ونتطلع أن تنجح البطولة في أستراليا".

وأضاف الأمير عبدالله بن مساعد: "الاتحاد السعودي يسعى للتعاقد مع مدرب ذو كفاءة فنية عالية ليقود المنتخب الوطني لفترة زمنية طويلة من أربع إلى ثمان سنوات، يتأهل إلى كأس العالم 2018 و2022 وإن شاء الله يوفق في ذلك، أما بشأن استعانة الاتحاد السعودي لكرة القدم بخدمات المدرب الروماني كوزمين لتدريب المنتخب خلال كأس آسيا، فذلك يأتي بسبب ضيق الوقت ولأن كوزمين مدرب كفؤ وصاحب خبرة فنية عريضة ولديه معرفة كبيرة بالكرة السعودية ولاعبيها، وأتمنى أن يوفق مع منتخبنا".

وبيّن أحمد عيد سبب الاستعانة بالمدرب الروماني، وأضاف: "كوزمين مدرب يملك قدرة فنية كبيرة لتطوير المنهج الفني في المنتخب السعودي، وتمت الاستعانة بخدماته نظراً لضيق الوقت ولأهمية وجود مدرب متمكن ولديه معرفة واسعة بقدرات لاعبي منتخبنا، وإن شاء الله يوفق المدرب كوزمين مع جهازه المعاون ومع الجهاز الإداري واللاعبين في تقديم مستويات تسهم في المنافسة على اللقب القاري، بالنسبة لمرحلة ما بعد بطولة كأس أمم آسيا، فقد كانت هناك اجتماعات متوالية من أجل الاتفاق مع جهاز فني عالمي لقيادة منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، وسيتم لاحقاً الإعلان عن هوية الجهاز الفني الجديد الذي سيتم التعاقد معه لفترة زمنية طويلة.

