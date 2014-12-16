المعيبد: تجاهلنا أصوات المعارضة.. وكوزمين لن يستمر

أكد عدنان المعيبد، المتحدث بإسم اتحاد القدم السعودي، أن الروماني كوزمين سيغادر الأخضر بعد نهاية البطولة الآسيوية، وسيعود إلى ناديه الأصلي، مهما كانت النتائج التي ستسفر عنها مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا 2015 الشهر المقبل.

وقال المعيبد لـ"العربية.نت" :" مهمة كوزمين محددة بالمعسكر الاعدادي والبطولة وبعدها يعود إلى ناديه، ولن تتم الاستعانة بخدماته بعد البطولة مهما كانت النتائج، وهنا أشكر سمو الشيح حمدان بن محمد آل مكتوم رئيس النادي الأهلي وإدارة النادي على موافقتهم رغم وجود إلتزام قاري للفريق بعد البطولة بأقل من شهرين" وأتبع حول اختيار كوزمين:" محطاته إيجابية سواءً مع الهلال أو السد أو العين وحتى الأهلي، وهو يتابع الدوري السعودي ويعرف اللاعبين، وهذا ماسيساعدنا كثيراً في البطولة الآسيوية".

واعترف المتحدث الرسمي بإسم اتحاد القدم أنهم فكروا بالأصوات التي تعارض جلب مدرب مؤقت، ويضيف:" فكرنا بالأصوات التي ستعارض القرار، لكننا هنا نتحدث عن مصلحة منتخب الوطن، وعلينا أن لانسمع لتلك الأصوات التي تنتقد اختيارنا مادام مبيناً على خدمة المنتخب" وأردف:" عندما لعب الأخضر مع أورغواي حصلنا على مؤشر جيد بأن المنتخب يسير بشكل جيد مع لوبيز، ولم نتوقع ماحصل في بطولة الخليج، لكن أحيانا يتحاج اللاعبون إلى تغيير يدفعهم، وعندما يرتاح اللاعب منهم إلى المدرب ويؤمن بقدراته يعطي أكثر سواءً كان أساسياً أو احتياطياً".

وحول البوسني وحيد خليلوزيدش والكرواتي برانكو إيفانوفيتش، أجاب المعيبد:" كانا ضمن خياراتنا، لكن لم نجد مدرباً يقبل عقداً قصير المدى لـ6 أشهر على سبيل المثال، وهذا كان العائق مع البوسني، أما برانكو فهو خيار جيد لكن كانت الأفضلية لكوزمين أولاريو وهو ماحدث، على أن يتم التعاقد مع مدرسة تدريبية للمنتخب السعودي بكامل فئاته في يونيو المقبل، وسيتم الاعلان بعد كأس آسيا، وستكون نقلة كبيرة للمنتخبات الوطنية".