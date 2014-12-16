استاد الفيصل.. مشروع تحسين "متعثر"

لازال استاد الأمير عبدالله الفيصل غير جاهز لاحتضان المباريات التي تقام في جدة رغم مضي عامان و7 أشهر على اعلان موعد عمليات تحسين الاستاد وزيادة طاقته الاستيعابية.

وكان الزميل أحمد الرايقي، مراسل العربية قد زار الاستاد وألتقى بالمهندس المشرف على المشروع، حيث قال:" أنتهينا من أعمال المظلة الخارجية بالكامل، وأنجزنا 75% من الاستاد، وحتى اللحظة ننتظر القرار من الرئاسة العامة لرعاية الشباب".

وعبر جولته على الاستاد الواقع جنوب المدينة الساحلية، قال الزميل الرايقي:" غرف كبار الشخصيات لم تنجز بعد، وهناك إشكاليات حول مواقف السيارات الخارجية، وبعض المرافق التي يحتاجها الجمهور مثل المطاعم ومقرات بيع التذاكر".

وختم الرايقي جولته قائلاً:" المشروع شبه متوقف، ماعدا العمل على المظلات الخارجية للاستاد".

وكانت مباراة الاتحاد والشعلة التي أقيمت في 22 نوفمبر 2012، آخر مباراة احتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل، فيما كانت مباراة الأهلي والاتحاد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2012 آخر مباراة دولية لعبت على ميدانه.



