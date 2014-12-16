تأجيل دعوى الاتحاد ضد رعاية الشباب شهرين

أجل ديوان المظالم اليوم النطق بالحكم في القضية التي رفعها أعضاء مجلس إدارة اتحاد جدة ضد الرئاسة العامة لرعاية الشباب بعد قرار كف أيديهم عن العمل في أبريل الفائت دون تلقي أي إشعار رسمي يخطرهم بذلك.

ووفقاً للمصادر فإن ممثلاً من رعاية الشباب نفى في الجلسة التي عقدت في مقر الديوان بالعاصمة الرياض، أن يكون الأعضاء المقالون قد تقدموا بأي اعتراض للرئاسة العامة، فيما أكد محامي الأعضاء أنهم أرسلوا برقية إلى الرئيس العام السابق اعتراضاً على قرار إبعادهم من مجلس الإدارة كونهم أعضاء منتخبون عبر الجمعية العمومية، ليقرر القاضي تأجيل القضية إلى موعد آخر حُدد بعد ما يزيد عن شهرين من اليوم.

وكان ممثل رعاية الشباب قد تسلم الدعوى المرفوعة ضد المؤسسة الرياضية الأكبر في السعودية، في الجلسة الأولى، وطلب أن الحصول على مهلة للرد في الجلسة الثانية، قبل قرار القاضي اليوم بتأجيل الموعد إلى تاريخ لاحق.

يذكر أن الأمير نواف بن فيصل، الرئيس العام السابق قد أصدر قراراً منتصف شهر أبريل، بحل مجلس إدارة نادي الاتحاد، والإبقاء على رئيس مجلس الإدارة إبراهيم البلوي، كما أصدر أيضا قرارا بحل المجلس التنفيذي الشرفي، وذلك نظرا لعدم قيام مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات النظامية بالشكل المطلوب، ما طرأ من مستجدات تبين عدم قدرة مجلس الإدارة على تحقيق أهداف النادي وممارسة صلاحياته المنصوص عليها في المادة (24) من اللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية، وعدم عقد اجتماعات مجلس الإدارة بالشكل النظامي، نظرا للخلافات المستمرة بين أعضاء مجلس الإدارة وخلافات أعضاء الشرف.

