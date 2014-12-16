خالد بن سعد يطالب بحل اتحاد كرة القدم السعودي

في ردة فعل مباشرة تجاه الأندية التي تفكر بالتفاوض السعودي الدولي نايف هزازي قال رئيس النادي الأمير خالد بن سعد، رئيس الشباب إن "لاعبي الشباب ليسوا بضاعة تباع وتشترى ونادينا ليس حيطة واطية لهم".

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر النادي اليوم الثلاثاء، وناشد من خلاله الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد الله بن مساعد بحلّ الاتحاد السعودي لكرة القدم إنقاذ رياضة البلد على حد وصفه قبل أن يصل الأمر إلى ما لا يحمد عقباه في نهاية المطاف".

واختار الرئيس الشبابي الموضوعان من أجل الحديث عنهما في المؤتمر، متحديا انتقال هزازي من الشباب مستشهدا بالمثل المصري وقال: "الميّه تكذّب الغطاس" في إشارة منه أن هزازي لن يبتعد عن أروقة ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح رئيس نادي الشباب الذي يعد أحد صنّاع تاريخ ناديه في التسعينات الميلادية أن انتقال هزازي ليس صحيحا على الإطلاق.

وعاد الرئيس الشبابي ليتحدث عن اتحاد القدم وقال: "المقترح لحل الاتحاد أقدمه للأمير عبدالله بن مساعد لإنقاذ رياضة البلد ووضع الاتحاد حاليا لا يرضي الجميع وهناك تكتلات فيجب حل الاتحاد ووضع اتحاد مؤقت حتى لو كان الرئيس الحالي احمد عيد موجودا فيه فهو رجل رياضي وخلوق ولكن الآلية التي وضع فيها الاتحاد لا تجعل الإنسان يعمل بشكل جيد".

وطالب الأمير خالد بن سعد بإحضار خبير متخصص لوضع آلية للانتخابات ومواصفات عضو اتحاد القدم، وقال: "رئيس الاتحاد يجب أن يكون إداريا ناجحا وليس شرطا أن يكون رياضيا ونائب الرئيس يجب أن يتفرغ للاتحاد وليس كما هو معمول به حاليا فالنائب هو رئيس لرابطة دوري المحترفين".

وأضاف: "للأسف ما حدث في الانتخابات هو أن يتم إعطاء الصوت للمرشح من أجل المنفعة فيما بعد أو محاربته ويجب أن يترك المجال مفتوحا لأكثر من مرشح ولا يقتصر على شخصين". مشددا على ضرورة أن يكون العضو في الانتخابات الجديدة تهمه مصلحة رياضة البلد.

واستغرب الامير خالد بن سعد من قرارات اللجان في اتحاد القدم منها الانضباط والاستئناف والتحكيم والمسابقات، وقال: "الشباب ليس النادي الوحيد الذي تقع عليه الأخطاء وعموما أنا لم أطلب بحل الاتحاد إلا بحكم تجربتي في الوسط الرياضي الماضية والطويلة ونحن فرحنا بالاتحاد المنتخب ولكن ماذا حدث بعد ذلك وإذا استمر الوضع على ما هو عليه لن تكون النهاية جيدة".

وانتقل الأمير خالد بن سعد للحديث عن بعض من رؤساء الأندية الذين يجعلون النادي غارقا في الديون ومن ثم يبتعدون وقال: "هذا أمر غير صحيح ويجب أن لا يتم وضع الأندية في ديون". مشيرا إلى أنه ليس ضد شراء اللاعبين ولكنه ضد إهدار المال من دون ضرورة.

وتمنى الرئيس الشبابي أن تذهب قرارات العقوبات المالية التي تفرض على الأندية أن تذهب لاتحاد القدم، لافتا إلى أنه يدرك أن مطالبته الامير عبدالله بن مساعد بحل الاتحاد قانونية كونه رئيس للجنة الأولمبية السعودية وليس الرئيس العام لرعاية الشباب.

كما بيّن الأمير خالد بن سعد أنه استغرب من لجنة المسابقات عدم أخذ رأيهم في تقديم موعد مباراتهم الجمعة مع النصر في الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري عبداللطيف جميل للمحترفين في نسخته الثانية من المساء إلى العصر وقال: "يجب أن يتم أخذ رأينا وكيف يتم تقديمها في هذا الوقت والجدول ثابت وهم يدركون بأن هذا الوقت يأتي في فصل الشتاء".

