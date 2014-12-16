نيفيز: يريدون خروجي من الهلال.. لكني سأبقى

أكد ثياغو نيفيز لاعب الهلال، بقاءه في صفوف الأزرق خلال الفترة المقبلة، وينفي الأخبار التي راجت حول رغبته بالرحيل عن الفريق بعد موسم ونصف مع نادي العاصمة السعودية.

وكتب نيفيز عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "أعرف أن الكثيرين يريدون خروجي من النادي، لكني أؤكد لكم بأنني لن أغادر الهلال حالياً".

وفي تغريدة أخرى، قال نيفيز: "العام الماضي كان مرهقاً، لأننا لعبنا دون توقف، لكن العام المقبل سيكون مختلفاً تماما وسترون عاماً مليئاً بالانتصارات".

وبعد إصابة ياسر القحطاني بقطع في الرباط الصليبي، طالب بعض الهلاليين بأن يكون التخلي عن نيفيز، الذي لم يقدم الأداء المعروف عنه مؤخراً، واستبداله بمهاجم أجنبي، وسط أخبار ترددت حول رغبة اللاعب بالرحيل عن النادي الذي يمثله للمرة الثانية بعد موسم ونصف قضاها بقميص أزرق الرياض بين 2009 و2010.

