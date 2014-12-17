رئيس الشباب: بحثت عن "التعجيز" في مفاوضات هزازي

انتقد الأمير خالد بن سعد، رئيس نادي الشباب قرار اتحاد كرة القدم السعودي بالاستعانة بمدرب مؤقت في بطولة كأس آسيا المقبلة، مطالباً في الوقت ذاته بتغيير طريقة العمل التي يسير عليها اتحاد اللعبة.



وقال الأمير خالد بن سعد، ضيف برنامج "في المرمى":" يجب أن نغير طريقة العمل التي نسير عليها، نعرف بأن لدينا تصفيات آسيوية وتصفيات كأس العالم وبالنهاية نأتي بمدرب مؤقت، وأنا شخصياً كنت أفضل البحث عن مدرب مواطن، أو مدرب أجنبي يأتي كمشرف بمساعدة مدربين سعوديين، الأهم بالنسبة لي الاستمرارية فقط".

وواصل رئيس الشباب حديثه عن الاتحاد السعودي، ويقول:" اتحاد القدم لايعمل بالشكل المطلوب، أحمد عيد هو خيار موفق ولا أظنه قد يستقيل من منصبه بحثاً عن المصلحة العامة، وهناك بعض الأشخاص المتواجدين في اتحاد القدم لايعملون بشكل جيد، ونريد أيضاً النظر في مسألة اختيار مندوبي الأندية في الجمعية العمومية".

وأكد الرئيس الذهبي أنه سيتقدم باستقالته في حالة واحدة، وقال:" لو طالبني غالبية جمهور الشباب بالاستقالة سأستقيل" وأردف حول قضية هزازي:" تلقيت اتصالات من اعضاء شرف من أندية أخرى يسألون عن هزازي، وهذا من حقهم كما أنه من حقي الحفاظ على حقوق النادي".

وأعاد الأمير خالد بن سعد ماقاله في المؤتمر الصحفي مساء اليوم، وأضاف:" لن أفرط بأي لاعب، وعندما قلت للمفاوضين من الأندية الأخرى أنني سأبيع هزازي بمبلغ 30 مليون ريال، كنت أبحث عن تعجيزهم، لكن في نهاية الموسم سيتم تقييم جميع اللاعبين، واتخاذ القرار المناسب".

