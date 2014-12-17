كوزمين.. عاشر المدربين المؤقتين في مسيرة الأخضر

بدأت علاقة المنتخب السعودي بالمدربين المؤقتين عام 1984 مع المدرب خليل الزياني، والذي تولى المهمة مؤقتا بدلا عن البرازيلي زاغالو في كأس الخليج السابعة، لكن الزياني استمر مع الأخضر حتى نهاية كأس آسيا في ذات العام وحمل لقبها.

بعد ذلك التاريخ بأربعة أعوام، كان الأورغوياني عمر أبو راس حلا مؤقتا بالانتداب من الهلال السعودي إلى الأخضر في كأس الخليج ، فشل مع المنتخب وعاد بعدها إلى الأزرق، وبعدها بعامين ذهب الأخضر السعودي إلى البرازيلي إيفو مؤقتا لقيادتهم في البطولة الخليجية، لم يشارك المنتخب واعتذر، لكن إيفو عاد لقيادة الأخضر في دورة الألعاب الآسيوية عام 1990



في 1994 مر على المنتخب الأول مدربين مؤقتين بعد إقالة البرازيلي كاندينو، الأول كان الوطني محمد الخراشي وانتهت مهمته بعد مباراة إيران الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، والثاني كان الأرجنتيني خورخي سولاري والذي انتهت علاقته مع الأخضر بعد مباراة السويد في دور الستة عشر في كأس العالم 1994.



وكان الألماني أوتوفيستر مدربا مؤقتا للأخضر في تصفيات كأس العالم 1998 قبل أن يسلم المهمة للبرازيلي كارلوس ألبرتو



وفي كأس آسيا 2000 خسر الأخضر أمام اليابان برباعية بعدها اتجه المنتخب إلى الوطني ناصر الجوهر الذي انتهى به المطاف بالفضية أمام اليابان أنفسهم وتم التعاقد مع السلوفيني سانتراتش لقيادة الصقور الخضر إلى مونديال ألفين واثنين، لم ينجح وتم التعاقد بشكل مؤقت مع الجوهر الذي أكمل المهمة حتى نهاية مشاركة السعودية في بطولة العالم

ناصر الجوهر عاد لتدريب المنتخب مؤقتا في كأس آسيا 2011 بعد الخسارة الأولى لكنه هذه المرة لم ينجح وكانت العلاقة الأخيرة له على دكة بدلاء الأخضر.

واستلم البرازيلي روجيرو تدريب المنتخب السعودي في 2011 في التصفيات الأولية المؤهلة إلى كأس العالم 2014 .. نجح واتجه الأخضر بعده إلى الهولندي ريكارد، وبعده الأسباني لوبيز كارو قبل أن يتحول هو الأخير من مدرب مؤقت إلى مدرب بعقد طويل

آخر المدربين المؤقتين في مسيرة الأخضر هو الروماني كوزمين، وتقتصر مهمته على البطولة الآسيوية .. لكن الأيام وحدها ستكشف إن كان سيستمر أو سيعود إلى أهلي دبي.

