كوزمين يختار الحسيني مساعداً له في آسيا 2015

أنهى زكي الصالح، مدير المنتخب السعودي، الاجتماعات التي عقدها خلال يومين مع أولاريو كوزمين، مدرب الأخضر في البطولة الآسيوية، وذلك للوقوف على البرنامج الإعدادي قبل خوض منافسات البطولة القارية.

ووفقاً لبيان رسمي من اتحاد القدم السعودي، فإن المدرب الروماني الذي تنتهي مهمته بنهاية البطولة، اطلع على القائمة الأولية للاعبي المنتخب، على أن تختصر وصولاً إلى 26 لاعباً يغادرون إلى أستراليا في 23 من الشهر الجاري، وتحديداً بعد 3 أيام من إنهاء كوزمين آخر مباراة لفريقه أهلي دبي.

واعتمد أسماء الفريق الفني المعاون لكوزمين، حيث سيكون عبداللطيف الحسيني متواجداً مع الأخضر في مهمته القارية، وذلك بناء على طلب كوزمين، وتم الرفع بالقائمة إلى اتحاد القارة لاعتمادها.

وسيكون يوم 25 ديسمبر موعداً لعقد المؤتمر الصحافي للجهازين الإداري والفني للحديث عن آخر استعدادات المنتخب قبل المغادرة إلى أستراليا.

ومن جهة أخرى، طلب الجهاز الطبي في المنتخب السعودي من نظيره بنادي النصر إرسال تقرير عن حالة حسين عبدالغني، قائد النصر، من أجل الوقوف على البرنامج الزمني لعلاجه.