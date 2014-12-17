هجر يخالص مهاجمه السنغالي منصور

خالصت إدارة نادي هجر السعودي، مهاجمها السنغالي منصور غوي، بعدما فشل في قيادة خط الهجوم خلال الفترة الماضية، وتم تسليم اللاعب مستحقاته المالية يوم الأربعاء، بعدما تم رفع تقرير فني بقيادة المدرب نيبو.

وخلال سبع مباريات لعبها غوي، سجل هدفا يتيما ضمن 502 دقيقة لعب، فيما تبحث الإدارة الهجراوية عن مهاجم أجنبي بديل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعتبر منصور غوي البالغ 29 عاماً، أول صفقة أجرتها إدارة النادي خلال فترة الصيف، حيث أحضرته من فريق اسمه تيميسوارا الروماني

فيما يحتل "شيخ الأحساء" -كما يحلو لمحبيه تسميته-، المركز السابع بـ16 نقطة ضمن سلم ترتيب دوري "جميل".