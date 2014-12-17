"الانضباط" تغرم الاتحاد 150 ألف ريال بسبب جماهيره

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الأربعاء، عددا من القرارات المتعلقة بإيقاع عقوبات على الأندية السعودية وبعض منسوبيها، على خلفية ما حدث في الجولتين الماضيتين بالدوري السعودي.

وقررت اللجنة تغريم نادي الاتحاد 150 ألف ريال، بعد أن ثبت للجنة رمي عدد من جمهور الاتحاد عبوات مياه من خلف مرمى نادي الاتحاد وأيضاً من ناحية المنصة، وذلك خلال مباراة الفريق أمام الشباب على ملعب الملك عبدالله، وهذه المخالفة الثانية لجمهور الاتحاد في هذا الموسم، مما يستلزم تطبيق المادة (39) التي تنص على أنه يحق للجنة في حال تكرار المخالفة في ذات الموسم الرياضي، تشديد العقوبة المعلنة بنسبة 50%.

من جانبه، تم إيقاع غرامة قدرها 25 ألف ريال على مدرب الهلال ريجكامب، وذلك بعد امتناعه عن الحضور للمؤتمر الصحافي عقب مباراة النصر، حيث يعتبر امتناع المدرب عن المؤتمرات الإعلامية مخالفة، فيما يعتبر القرار قابلا للاستئناف.

إلى ذلك، أوقفت لجنة الانضباط لاعب نادي النصر سعود حمود أربع مباريات رسمية في جميع البطولات التي يحق له المشاركة فيها اعتباراً من تاريخ يوم الأربعاء الجاري، بجانب مبلغ 15 ألف ريال، على أن يتم سدادها فورا.

وتم إيقاف اللاعب بعدما تلفظ على حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد ضمن كأس الأمير فيصل بن فهد، ويعتبر القرار قابلا للاستئناف.