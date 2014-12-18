التشكيلة المثالية للأسبوع الثاني عشر من دوري "جميل"

توزعت تشكيلة الأسبوع ِ الثاني عشر من الدوري السعودي حسب آراء محللي في المرمى على خمسة أندية مع أغلبية للاعبي المتصدر النصر. وعاد وليد عبد الله حارس الشباب إلى خانة الحراسة بعد غياب ثلاث جولات سابقة بعد نجاحه في صد تسديدات الاتحاديين جميعها ليصبح أقل حارس يستقبل أهدافا في الدوري بواقع خمسة في شباكه.



وظهر حسن معاذ في خانة الظهير الأيمن لأول مرة هذا الموسم بعدما صنع هدف الفوز الأخير والمهم في الدقائق الأخيرة وكانت له 55 تمريرة وسدد مرة واحدة على شباك الاتحاد.

وحل البرازيلي ديغاو بجانب عمر هوساوي في قلبي الدفاع بعد تألقهما في ديربي الرياض، الأول كانت نسبة التحاماته تصل 85%، والثاني يزيد عنه برقمين.



وواصل الشبابيون فرض أنفسهم على أطراف الدفاع بوجود عبد الله الشهيل في الظهير الأيسر. تميزت تمريرات عبدالله بدقة 84% في المائة وصنع فرصة هدف وحيدة.

وعلى الجانب الايسر من خط الوسط انتزع الخانة الأهلاوي حسين المقهوي. لاعب الأهلي تمكن من صناعة هدف وله 41 تمريرة، وفي الوسط الأيمن يعود البولندي أدريان ميرزيفسكي لاعب النصر للمرة الخامسة هذا الموسم، كانت له 39 تمريرة بدقة 74% وتحركاته في المنتصف أسهمت بصناعة فرصتي هدف.

وفي محور الإرتكاز يتواجد لاعبان من النصر أيضا الأول عوض خميس والذي لعب في خانتين أمام الهلال، بدأ أمام المدافعين، ودقة تمريراته وصلت إلى 90% وكان مؤثرا جدا في منتصف الملعب قبل أن ينهي اللقاء في خانة الظهير الأيسر، والى جواره زميلُه في الفريق إبراهيم غالب الذي عاد الى الخانةِ بعد غياب أسبوع واحد فقط عن التشكيلة المثالية ، حيث مرر الكرة 58 مرة وخلصها من أقدام الهلاليين أكثر من 11 مرة.

وحجز مصطفى الكبير لاعب الأهلي خانة الهجوم للمرة الأولى بعد أن سجل هدفين في شباك التعاون، ويجاوره في خانة المهاجم الثاني نابي سامواه لاعب هجر الذي سجل هدفي الفوز في ديربي الأحساء على شباك الفتح كان مؤثرا في وصول فريقه للثلاث نقاط ورفع رصيده التهديفي إلى ثلاثة أهداف في الدوري

ولأول مرة هذا الموسم تكون نجومية الجولة لحارس المرمى والتي فاز بها وليد عبد الله، أما مَقعدُ مدرب الجولة فاز به الأورغوياني خورخي داسيلفا بعد تعامله بشكل جيد مع مباراة فريقه أمام الهلال والتي انتهت بفوزه بهدف وحيد.

