المنتخب السعودي يحتل المركز 102 عالمياً

تقدم الأخضر السعودي إلى المركز الـ102 في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر ديسمبر عام 2014، وحصد الأخضر 323 نقطة، علماً أنه كان في الترتيب 106 الشهر الماضي.

وجاء المنتخب السعودي في المركز الحادي عشر بين المنتخبات الآسيوية، حيث تصدر المنتخبات الآسيوية إيران ثم اليابان ثم كوريا الجنوبية.

وعلى صعيد المنتخبات العالمية حافظت ألمانيا على المركز الأول، وجاءت الأرجنتين ثانياً، وحلت كولومبيا في المركز الثالث. هذا وسيصدر تصنيف الفيفا القادم في 8 يناير.

يذكر أن السعوديين قد تعاقدوا مع الروماني أولاريو كوزمين لتدريب المنتخب الأول في منافسات أمم آسيا الشهر المقبل.