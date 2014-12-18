الشباب لأمانة الكرة: هزازي أنهى إيقافه

أصدرت إدارة نادي الشباب السعودي بيانا إعلاميا، صباح الخميس، حول العقوبة الموقعة بحق مهاجم الفريق نايف هزازي الذي تم حرمانه من اللعب 4 مباريات رسمية محلياً، وتناول الخطاب العاصمي الموجه نحو اتحاد الكرة السعودي، إمكانية احتساب مباريات كأس الأمير فيصل بن فهد ضمن العقوبة، وذلك قبل مواجهة النصر دورياً مساء الجمعة على استاد الملك فهد.

وقال الشبابيون عبر بيانهم الرسمي: "استغربت إدارة نادي الشباب من عدم رد الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الانضباط على خطابها الذي أرسلته بتاريخ 12/2/1436هـ بخصوص طلب الإدارة الشبابية باحتساب مباريات كأس دوري الأمير فيصل بن فهد من ضمن المباريات الأربع التي يحسب فيها إيقاف اللاعب نايف هزازي بناء على تعميم البطولة رقم (7227/5) بتاريخ 9/9/1435هـ والذي يشير إلى أحقية النادي في مشاركة ثلاثة لاعبين من الفريق الكروي الأول مع الفريق الأولمبي ماعدا اللاعبين الأجانب وحارس المرمى".

وأكدت الإدارة الشبابية أن طلبها يستند إلى التعميم المشار إليه، مؤكدة أن عقوبة إيقاف اللاعب أربع مباريات في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها تشمل مباريات (دوري عبد اللطيف جميل، وبطولة كأس دوري الأمير فيصل بن فهد)، وفقاً لأنظمة ولوائح البطولتين.

وطالبت إدارة نادي الشباب من خلالها خطابها أمانة الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإفادة العاجلة حول احتساب عدد المباريات الموقف عنها اللاعب، إضافة إلى عقوبة الطرد في المباراة والإيقاف التلقائي للحصول على ثلاث بطاقات.

صفراء، مبيناً أن اللاعب لم يشارك في ست مباريات، ثلاث منها مع الأولمبي، ومثلها مع الفريق الأول، مؤكدة أنه رغم مرور 13 يوماً على خطابها لكنها حتى الآن لم تتلق رداً من أمانة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولجنة الانضباط مستغربة من تأخر الرد وعدم تجاوب الجهتين مع طلب النادي.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدرت عقوبة بحق اللاعب ومنعته من المشاركة مع جميع الدرجات بالنادي التي يحق له تمثيلها في أربع مباريات، بجانب غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، بعدما تعدى اللاعب لفظيا على حكم مباراة فريقه أمام الرائد.