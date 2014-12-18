العقيل: الفارق بين الجمعة والسبت لا يتجاوز 300 مشجع

أكد أحمد العقيل، نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد القدم السعودي، أن لجنته ستعدل في مواقيت إقامة المباريات ليكون اليوم الرياضي قادراً على استيعاب 3 مباريات في أوقات مختلفة.

وقال العقيل، ضيف برنامج "في المرمى" :" لعبنا مجموعة من المباريات في الفترة التي تسبق صلاة العشاء، وسنطبق ذلك مستقبلاً ليكون لدينا 3 مواعيد مختلفة لإقامة المباريات، وبالتأكيد سنجتمع في اللجنة ونأخذ اراء الأندية حيال ذلك الأمر".

وبيّن العقيل أن الدوري السعودي سيعود في رابع أيام شهر فبراير، وأضاف:" هذا موعد عودة المنافسات عقب نهاية بطولة كأس آسيا، ولكن لو خرج المنتخب قبل ذلك سنستفيد من تلك الفترة في إقامة المباريات المؤجلة، كوننا سنواجه ضغطاً في شهر مارس بسبب مشاركات الأندية بدوري أبطال آسيا".

وكشف العقيل أنهم يجتمعون في اللجنة مع مسؤولي قنوات "ام بي سي برو سبورت" الناقل الحصري لمنافسات الدوري السعودي لتلبية متطلبات القنوات الناقلة، ويضيف:" مسؤولي القنوات يرون الدوري من منظور إعلامي، ونحن في اجتماعات معهم وسنصل إلى نتيجة إيجابية معهم".

وحول إقامة المباريات يومي الجمعة والسبت، أيام نهاية الأسبوع في السعودية، يقول العقيل:" الفارق بين الجمعة والسبت من منظور الحضور الجماهيري لايتجاوز 300 متفرج لمصلحة اليوم الأول في الإجازة الأسبوعية.

وشدد مسؤول لجنة المسابقات في الاتحاد الكروي على عدم وجود أي تأجيلات في النصف الثاني من الدوري، وأتبع:" التوقف سيكون في أيام فيفا فقط، أما بالنسبة للأندية المشاركة بدوري الأبطال الآسيوي فمن يلعب يوميّ الثلاثاء أو الاربعاء ستكون مباراته السبت أو الأحد اللاحق، كما أن دور المجموعات لاتأجيل فيه لمباريات الفرق المشاركة".

