الملعب الجوهرة.. سادس مسرح يجمع الاتحاد بالأهلي

سيكون ملعب الملك عبدالله بجدة سادس ملعب يحتضن مباراة الغد بين الاتحاد والأهلي، في أول لقاء ديربي يشهده الملعب الأحدث في السعودية منذ افتتاحه مطلع مايو الماضي.

ولعب الأهلي لقاء نهائي كأس الملك على أرض الملعب المعروف إعلاميا باسم "الجوهرة المشعة"، لكنه خسر أمام الشباب في أولى مباراة يخوضها، وبعدها تناوب الفريقان على استضافة الأندية في الملعب الذي يقع شمال المدينة الساحلية ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين، وكأس ولي العهد وصولاً إلى دور ربع النهائي.

وسبق أن لعب الفريقان أولى مبارياتهما على أرض ملعب الصبان في جدة مطلع الخمسينات الميلادية في مباراة ودية، وانتهت سلبية، فيما يعتبر ملعب الأمير عبدالله الفيصل أكثر ملعب احتضن مواجهات الفريقين منذ بداية ديربي الغربية، وكان ميداناً لأول مباريات الفريقين في بطولات مختلفة، حيث احتضن لقاءي الذهاب والإياب بين الأصفر والأخضر في كأس المؤسس وانتهت المباراتان بفوز الأهلي 4-3 بمجموع المباراتين، حيث تعادلا بالإياب بهدف لمثله عن طريق الحسن اليامي وعبدالرحمن أبو سيفين، وفي الإياب سجل ريكاردو الكاتو هدفين وطلال المشعل، مقابل هدف لكل من اليامي وحمزة إدريس ليخرج الأهلي فائزاً بمجموع المباراتين.

ولعب الفريقين في البطولة العربية لأول مرة بالدور الثالث من نسخة 2004 على أرض ملعب الفيصل، وطار الأهلي ببطاقة التأهل عقب فوزه 3-2 ذهاباً عن طريق سعود الخيبري وطلال المشعل مقابل هدفين لمحمد نور ومرزوق العتيبي، وعاد نور والمشعل للتسجيل في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي.

وفي أول لقاء آسيوي بين الغريمين، فاز الأهلي في نصف نهائي 2012، بعد قلبه نتيجة الذهاب التي خسرها بهدف نايف هزازي، ليسجل معتز الموسى وفيكتور سيموس هدفين، ويطير الأهلي لملاقاة أولسان الكوري الجنوبي.

وفي ملعب الفيصل أيضاً، خسر الاتحاد أول لقاء يجمعه بغريمه في كأس الملك للأبطال 2011 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الشوطين الأصليين والأشواط الإضافية.

وفي ملعب الشرائع بمكة، فاز الأهلي بـ3 أهداف مقابل هدف اتحادي في لقاء الدور الأول من دوري زين للمحترفين 2012، وتعادل الفريقان بهدف لمثله في الإياب، وشهد ذات الملعب أول لقاء بين الفريقين في كأس الملك بمسماها الجديد عندما فاز الأهلي بهدفي محمد أمان ولويس ليال في الذهاب مقابل هدف لفهد المولد.

ولعب الفريقان نهائي كأس الملك مطلع الثمانينات الميلادية في ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وحينها فاز الأهلي برباعية نظيفة، فيما كانت المباراة الوحيدة التي جمعتهما على استاد الملك فهد قد انتهت لمصلحة الاتحاد 3-2 في نهائي كأس دوري خادم الحرمين الشريفين 2003.