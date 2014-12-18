الهلال يتصدر تصنيف الأندية الآسيوية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصدر نادي الهلال السعودي وصيف بطل دوري أبطال آسيا 2014 تصنيف الأندية الآسيوية الجديد.

وقال الاتحاد الآسيوي، سيتم تحديث تصنيف الأندية بشكل مستمر على مدار الموسم، وهو يعتمد على نتائج الأندية المشاركة في السنوات الأربع الأخيرة ببطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، إلى جانب نتائجهم في مسابقات اتحاداتهم الوطنية خلال ذات الفترة.

وفي النسخة الأولى من التصنيف، حسب ما ذكر موقع الاتحاد الآسيوي، أن الهلال تصدر الترتيب بعدما جمع 106 نقاط، في حين جاء سيؤول الكوري الجنوبي وصيف دوري أبطال آسيا 2013 في المركز الثاني، وحل الاتحاد السعودي في المركز الثالث.

من جهته، حل نادي القادسية الكويتي بطل كأس الاتحاد الآسيوي 2014 في المركز 23 آسيويا، وجاء غرب سيدني وندررز الأسترالي بطل دوري أبطال آسيا هذا العام في المرتبة 25.

وعلى هامش هذا التصنيف، صرح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائلاً: هذه المرة الأولى التي نقوم بتقديم هذا النظام في تاريخ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونأمل أن يساعد هذا التصنيف على زيادة مستوى المنافسة بين الأندية في آسيا، وأن يساهم في تعزيز مستوى البطولات القارية.

وأضاف: نجاح مسابقاتنا للأندية كان مثاليا بحق، ولكننا لن نتوقف عند هذا الحد، حيث سنواصل التطلع لتحقيق المزيد من النجاح.

وأوضح: نحن نؤمن أن هذا النظام الشفاف في التصنيف، والذي يعتمد على الأداء الفني للأندية، لن يساهم فقط في تطوير الجانب الرياضي، بل إنه سيحسن أيضا الجوانب التجارية عبر زيادة اهتمام الجماهير والإعلام بالأندية في كافة أرجاء القارة.