تعثر المفاوضات يعلق الاتفاق بين الاتحاد وموبايلي

أوقفت شركة موبايلي للاتصالات، المفاوضات الدائرة بينها ونادي اتحاد جدة السعودي. وكانت أخبار غير رسمية قد ربطت عقدا استثماريا بين الاتحاد وشركة الاتصالات، وأنهما على مقربة من التوقيع، قبل أن تعلن مصادر خاصة للعربية.نت، اليوم أن المفاوضات تم تعليقها من جانب الشركة.

وطبقا للمصادر ذاتها، طلب السيد سركان أوكاندان الرئيس التنفيذي المكلف لشركة موبايلي، وقف المفاوضات مع النادي السعودي حالا، وتحويل الملف بالكامل إلى لجنة اختصاصية لدراسة الجدوى، وإعادة تقييم موقف الشركة من الاتفاق قبل التعاقد.

وكانت المفاوضات بين الجانبين قد اقتربت من التوقيع النهائي، قبل أن يعترض مسئولون في موبايلي على الأرقام المرصودة في دراسة الجدوى المقدمة.

وكانت دراسة الجدوى السابقة التي بُني عليها الاتفاق المتعثر، قد رصدت عوائد مالية تصل إلى أربعين مليون ريال، من خدمات المحتوى فقط من الجانبين، وهو ما رفضه أعضاء مسؤولون في الشركة، مستندين إلى أن شراكتهم مع الهلال والنصر لا تصل إلى ربع هذا المبلغ في المحتوى، وأنه لا يوجد ناد سعودي يمكنه الوصول إلى هذه الأرقام في خدمة المحتوى.

أمام هذا، أثار تشكيك مسؤولي الشركة في هذه الأرقام الشكوك في بقية بنود دراسة الجدوى المقدمة، ما حدا بالمدير التنفيذي الجديد إلى تحويل الأمر إلى لجنة خاصة لتقديم دراسة جدوى جديدة قبل توقيع الاتفاق.

وكان أنصار النادي الجداوي الأصفر العريق، استبشروا خيرا مطلع هذا الأسبوع، بعد رواج الأنباء عن قرب التوقيع مع الشركة الكبيرة، أملا منهم في أن تساعد هذه الأموال في إبرام تعاقدات جديدة في الفترة الشتوية، وبث الحياة في عروق النادي الذي يعاني من ضوائق مادية حرجة، ساهمت في تعثر مسيرة بعض ألعاب الفريق الجماعية، إضافة إلى إصدار إدارة النادي شيكات بدون رصيد لمدرب الفريق السابق خالد القروني، إضافة إلى شكاوى متعددة ومرتبات لم تصرف منذ أشهر.

