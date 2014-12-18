حسن معاذ: خدعت النصراويين.. وأمامهم أسوأ ذكرياتي

لا يتذكر حسن معاذ، ظهير الشباب القوي، متى كانت مباراته الأولى أمام النصر، لكن الأهداف التي أحرزها في شباك الأصفر لم تبارح ذاكرته في موسمه الثاني مع الشباب بدرجة الكبار.

ويقول الظهير الدولي لـ"العربية.نت": "لا أتذكر مباراتي الأولى أمام النصر لأنني شاركت كثيراً أمامهم منذ بدأت اللعب على مستوى الفريق الأول في 2005". وأردف: "المباراة التي لا أنساها هي التي أحرزت فيها هدفين في الدور الثاني من موسم 2006 – 2007، كان أحدهما من ركلة حرة أما الثاني كان عن طريق اختراق من الجهة اليمنى".

ويعترف المدافع – المهاجم بأنه يستمتع أكثر عندما يكون الظهير المنافس في مستوى عالِ، ويقول: "كل اللاعبين الذين قابلتهم كانوا جيدين، وأنا حقيقة أحب عندما يكون المنافس في مستوى جيد من الناحية الفنية، لأنني أقدم كل ما لدي وأنا شخص بطبيعتي أحب التحديات".

وتبقى حادثة طرده أمام الفريق الأصفر في المباراة الدورية الأولى من موسم 2012-2013، هي الأكثر إيلاماً بالنسبة له، وعن ذلك يقول: "أسوأ لحظة أتذكرها أمام النصر كانت عندما تعرضت للطرد في وقت مبكر من المباراة، لم يكن لعبد الرحمن العمري أي تبرير حول قراره، قال بعدها إنني تلفظت عليه رغم أن بيننا أكثر من 10 أمتار والجماهير تملأ المدرجات، وبالتالي كان من الصعوبة سماع أي شيء.. حقيقة ذلك الموقف لازال يحز في خاطري".

وعن آخر أهدافه في النصر الذي سدده بطريقة تشابه هدف رونالدينيو على فيردير بريمن عام 2006، قال معاذ: "لم أتدرب على تلك الطريقة إطلاقاً، لاحظت أن حائط الصد كان يقف بطريقة خاطئة، وتوقعوا أنني سأسدد بقوة لكنني سددت من تحتهم" وأردف: "كان الهدف يثير ضحك زملائي في الأيام التي تلت المباراة، وكانوا يقولون لي بشكل مستمر.. لقد خدعتهم".

