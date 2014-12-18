عوض خميس.. لا ينسى الشباب.. كارينيو.. وغياب الشهرين

قبل يوم واحد من المواجهة التي تحدد مصير فريقه في الدور الأول من الدوري، يتذكر عوض خميس، لاعب النصر الذي حصد إعجاب جماهير ناديه عقب مواجهة الديربي أمام الهلال، السبت الماضي، المباراة التي خسرها النصر أمام الشباب في موسم 2012، عندما فشل الأصفر بالحصول على الفوز أمام الأبيض الذي أكمل المباراة منقوصاً من لاعبين اثنين.

ويقول خميس لـ"العربية.نت": "تلك هي المباراة التي مازلت أتذكرها عند الحديث عن مباريات النصر والشباب، ولا أقوى على نسيانها".

وتعتبر قصة خميس، المهاجم الذي تحول إلى محور في خط الوسط، مثالاً على تجاوز الصعاب التي تواجه لاعب كرة القدم، وعن ذلك يقول: "قبل أن أدخل عالم الاحتراف كنت أريد اللعب في النصر، لكن لم أستطع الحصول على فرصة لدخول التمارين، وبعد ذلك عدت إلى نادي نجران حيث برزت كلاعب محور هجومي وانتقلت إلى النصر بعدها".

وعقب انتقاله إلى أصفر الرياض، تعرض خميس لأصعب إصابة يتعرض إليها لاعب كرة قدم، ويضيف: "بعد 3 مباريات تعرضت لقطع في الرباط الصليبي، وحينها عاهدت نفسي على أن أعود مثل ما كنت، وبعد 6 أشهر عدت أساسياً في مباراة أمام الفيصلي، وحينها قدمت مستوى جيدا لأنني أردت استغلال الموقف لإثبات القدرات الفنية التي أمتلك".

وفي الموسم الماضي، عاد خميس مع الأورغوياني كارينيو ولكن كلاعب محور ذي واجبات دفاعية وهجومية، وعن ذلك يقول: "أمام الأهلي في المباراة التي طرد فيها الحارس عبدالله الشمري في الدقائق الأولى طلب مني كارينيو اللعب في الجانب الأيسر من دائرة المنتصف، وأن أساند الدفاع والهجوم، واستطعنا الفوز بثلاثية، وبعدها كنا نستعد لمواجهة الفتح في الأحساء، وقال لي كارينيو إنه لا يريد مشاركتي حتى أكون مستعداً لمباراة كأس ولي العهد أمام الهلال في النهائي".

ولم يكن ظهور خميس هذا الموسم مشابهاً لما قدمه مع كارينيو، ويفسر ذلك بقوله: "لكل مدرب طريقته الخاصة، وقبل لعب مباراة الهلال بقيت شهرين لم ألعب فيهما أساسياً مع النصر، لكني أصررت على التدرب بشكل جيد ولم يطرق أبوابي اليأس، وفي الملعب رددت على كل من قلل من قدرات عوض خميس".

وبعد إصابة القائد حسين عبدالغني في منتصف الشوط الثاني، تحول خميس إلى لاعب مدافع في الرواق الأيسر، وأتبع: "أنا متعود على خانة الظهير، ولعبت سابقاً في الطرف الأيمن والأيسر، وبالتالي لم أستغرب تواجدي في هذا المكان، وواصلت اللعب مثلما كنت أفعل في خط المنتصف".