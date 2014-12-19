الاتحاد والأهلي ينهيان الديربي بالتعادل الإيجابي

أنقذ السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، فريقه من تلقي الخسارة الأولى هذا الموسم على يد غريمه التقليدي الاتحاد بعدما سجل هدف التعادل في مباراتهما التي انتهت 1-1 باستاد الملك عبدالله ضمن المرحلة 13 من دوري جميل للمحترفين مساء الجمعة، وفي نفس الجولة فاز النصر على الشباب 3-صفر، وتعادل هجر والهلال 1-1، فيما تعادل الشعلة والفيصلي سلبياً صفر-صفر.

وفي جدة، ضمن ديربي المنطقة الغربية، شهدت المباراة إثارة كبيرة منذ بدايتها، إذ شكل لاعبو الأهلي خطورة كبيرة في الربع ساعة الأول وسنحت لهم هجمة خطيرة لمهاجمه السوري عمر السومة الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء الاتحادية اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس هاني الناهض.

وأهدر السومة هدفا آخر محققا بعدما انفرد بمرمى الحارس الناهض وسدد الكرة ذهبت بجانب القائم الاتحادي الأيمن.

ونشط الاتحاد في الربع ساعة الأخير وبدأ بشن هجماته التي دائما ما تبدأ عن طريق جناحه الأيسر السريع عبدالفتاح عسيري الذي حاول كثيرا الوصول لمرمى الحارس عبدالله المعيوف إلا أن الكلمة الأقوى للدفاع الأهلاوي.

في الشوط الثاني، وضحت أفضلية الاتحاد مبكرا، ونجح بتسجيل هدفه الأول عن طريق مهاجمه الشاب عبدالرحمن الغامدي الذي استغل تمريرة البرازيلي ماركينيو، ووضع الكرة على يمين الحارس الأهلاوي عبدالله المعيوف.

وحاول الأهلي إدراك التعادل سريعا عن طريق الضغط على مرمى الاتحاد ونجح بعد مرور 10 دقائق عن طريق هدافه السوري عمر السومة الذي استغل تمريرة زميله مهند عسيري ليضع الكرة على يسار الحارس هاني الناهض.

ووضحت أفضلية الأهلي في الثلث ساعة الأخير ونجح مهاجمه مهند عسيري بتحويل عرضية تيسير الجاسم برأسه في مرمى الاتحاد، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وكاد لاعب الأهلي البديل عبدالله المطيري يحرز هدف الفوز لفريقه بعدما تلاعب بدفاع الاتحاد وسدد الكرة في أحضان الحارس هاني الناهض.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 29 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن النصر المتصدر، وارتفع رصيد الاتحاد إلى 23 نقكة في المركز الخامس.

وفي الرياض، وضحت رغبة النصر بتسجيل هدف منذ انطلاق المباراة بعدما شن هجماته على مرمى الشباب، وكاد يسجل هدفا حينما مرر خالد الغامدي كرة متقنة للمهاجم محمد السهلاوي المواجه لمرمى الحارس وليد عبدالله، إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وواصل النصر محاولاته على مرمى الحارس وليد عبدالله طوال 20 دقيقة التي شهدت استفاقة الشباب، إذ كاد لاعبه سعيد الدوسري يحرز هدفا مباغتا حينما وصلته تمريرة من البرازيلي روجيرو ليسدد الكرة وتذهب بعيدا عن مرمى الحارس عبدالله العنزي.

وفي الدقيقة 32 أهدر البرازيلي روجيرو مهاجم الشباب هدفا محققا بعدما وصلته تمريرة من زميله عبدالمجيد الصليهم أمام مرمى النصر، إلا أنه سدد الكرة بطريقة غريبة لتذهب بعيدا عن الخشبات الثلاث.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح صانع ألعاب النصر يحيى الشهري بافتتاح التسجيل لفريقه بعدما اخترق دفاع الشباب بمجهود فردي وسدد الكرة على يسار الحارس وليد عبدالله.

في الشوط الثاني، استعاد النصر أفضليته وبعد مرور خمس دقائق ارتكب الحارس الشبابي وليد عبدالله خطأ فادحا حينما حاول استعراض مهاراته أمام المهاجم حسن الراهب الذي خطف الكرة من أمامه وسجل الهدف الثاني.

بعد الهدف حاول الشباب العودة سريعا، وأهدر مهاجمه الكوري بارك هدفا حينما وصلته كرة عرضية من البرازيلي رافينيا، إلا أنه فشل في تحويلها برأسه في الشباك.

وفي الثلث ساعة الأخير بسط النصر سيطرته على المباراة، ونجح بتسجيل هدفه الثالث عند الدقيقة 73 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها البرازيلي البديل ماركينيوس، ونفذها بنجاح هدافه محمد السهلاوي.

وهدأت المباراة في الربع ساعة الأخير الذي شهدت أفضلية نصراوية مطلقة وسط استسلام تام من لاعبي الشباب، وكاد صانع ألعابه يحيى الشهري يضيف هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه بعدما حول عرضية ماركينيوس بقدمه بجانب مرمى الحارس وليد عبدالله.

وفي الدقيقة 88 ازدادت مصائب الشباب بعد الطرد الذي تعرض له لاعبه عبدالله الشهيل لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليعلن بعدها حكم المباراة البرتغالي بارتولو أوليغارو نهاية المباراة بفوز النصر الذي ارتفع رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي الذي تنتظره مباراة كبيرة، مساء اليوم، أمام غريمه التقليدي الاتحاد، وبقي الشباب على رصيده السابق 27 نقطة في المركز الثالث.

وعلى استاد الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالمجمعة، خطف الشعلة نقطة ثمينة من أمام مضيفه الفيصلي بتعادله سلبيا. وارتفع رصيد الفيصلي إلى 17 نقطة في المركز السادس، وارتفع رصيد الشعلة إلى 9 نقاط في المركز قبل الأخير.

وفي الأحساء، حاول الهلال مباغتة هجر بالتسجيل مبكراً، بيد أن الفريق المضيف تمكن من تسجيل هدف أول عبر ركلة جزاء نفذها نابي سوماه، قبل أن يتمكن الهلال من إحراز التعادل بصعوبة عبر الكوري الجنوبي كواك تاي هي في الدقيقة 54، وبذلك ارتفع رصيد الأزرق حتى 24 نقطة كرابع الترتيب، فيما بات رصيد هجر 17 نقطة بالمركز السابع.