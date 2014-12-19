السهلاوي: هدفنا الحفاظ على اللقب

بارك مهاجم فريق النصر، محمد السهلاوي، لكافة جماهير النادي بعد فوز الفريق على الشباب 3-0 ضمن الجولة 13 في ختام مباريات الدور الأول لدوري عبداللطيف جميل للمحترفين باستاد الملك فهد الدولي مساء الجمعة.

وقال السهلاوي لوسائل الإعلام بعد المباراة: "عقدنا العزم قبل انطلاق المباراة على الظفر بالنقاط الثلاث، وهو ما تحقق لنا". وأضاف: "الشباب فريق مميز، وقدمنا معه مباراة رائعة، ونجحنا في حسمها لصالحنا في نهاية المطاف، ونقول مبروك للجماهير النصراوية، ونتمنى حظا أوفر للأشقاء في الشباب مستقبلاً، ونحن نسعى إلى مواصلة الانتصارات في الدوري لحين تحقيق اللقب".

من جانبه، عبر لاعب الوسط النصراوي يحيى الشهري عن سعادته بفوز فريقه قائلاً: "المباراة كانت هامة، لاسيما أننا لعبنا أمام فريق منافس على اللقب وهو الشباب، وقدمنا مع أشقائنا في الشباب مباراة جيدة، وتمكنا من حسمها لصالحنا في نهاية المطاف وهو الأهم".