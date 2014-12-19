"التقسيم" يثير الخلاف بين الشباب والنصر

أكد عبدالله القريني، أمين عام نادي الشباب، أن اتحاد القدم السعودي أبلغهم بموافقته على جلوسهم في دكة البدلاء الشمالية مع حصول جماهيرهم على المقاعد الشمالية في المباراة التي تجمعهم بالنصر، لكنه عاد وتراجع عن تلك الموافقة في وقت لاحق.

وقال القريني ، ضيف برنامج "في المرمى" :" قال لنا مسؤولو الاتحاد السعودي الموسم الماضي أننا سنحصل على المقاعد الشمالية ودكة البدلاء وغرف الملابس أسوة بما تقرره قوانين الاتحاد الآسيوي، وهذا يبدأ من الموسم الحالي بعد سن اللوائح التي تضبط ذلك" وأردف:" لا أعرف ماذا حدث بعدها، قالوا بأننا نملك الحق في ذلك الطلب، ونحن الآن نطالب بالنظام فقط".

وعن موعد ارسالهم للخطاب، قال القريني:" أرسلنا الخطاب قبل 5 أيام، لكننا سنواصل بحقنا".

من جانبه، استغرب طلال النجار، عضو مجلس إدارة النصر من الأخبار التي تخرج عن التقسيم قبل كل مباراة يواجهون فيها الشباب، وقال النجار عبر مداخلة هاتفية:" دائماً يظهر هذا الأمر قبل كل مباراة نخوضها أمام الشباب" وأردف:" نحن نريد تطبيق تلك اللائحة على جميع الملاعب، ولامشكلة لدينا مادمنا نبحث عن حقوقنا".