حكم ديربي جدة.. طرد مورينيو وأنذر ميسي

أبصر ديفيد فيرنانديز بوربالان النور قبل 41 عاماً في مدينة الميريا في الاندلس جنوب اسبانيا،واليوم سيكون متواجداً في ملعب الملك عبدالله لضبط لقاء الديربي بين الاتحاد والأهلي.

تاثر ديفيد بكون عمه فيسينتي فيرنانديز ارس تحكيم كرة القدم وقرر ان يسير على خطاه. شارك أول مرة في إدارة مباراة بالليغا في 2004، ونال شارة فيفا 2010 وقاد في الثامن عشر من ذلك الشهر أول مباراة دولية جمعت فلنلندا وكوريا الجنوبية .

أبرز الاحداث التي رافقت مسيرة فيرنانديز هي إياب كأس السوبر الإسباني في 2011 التي فاز بها ابناء كتالونيا 3-2، وحينها وجه ثلاث بطاقات حمراء في مباراة عرفت فيما بعد باصبع مورنيو الذي وجهه الى عين الراحل تيتو فيلانوفا مساعد مدرب برشلونة انذاك.

وفي ذاك الموسم، وتحديداً شهر مايو، تولى إدارة نهائي كاس الملك وفاز برشلونة بثلاثية على اثلتيك بلباو، وبعد أكثر من عامين، عاد مجددا ليقود اياب السوبر الاسباني الموسم الماضي في مباراة انتهت بالتعادل السلبي بين برشلونة واتلتيكو مدريد طرد لاعبا من المدريدي واحتسب ركلة جزاء اهدرها ميسي

وارتبط بروبالان مجددا بالسوبر في اياب نسخة 2014، وهذه المرة فاز اتلتيكو على غريمه الريال بهدف وحيد وطرد الحكم مدرب اتلتيكو دييغو سيميوني من شوطها الأول.

وأوروبيا، كانت اخر مبارياته هي فوز أرسنال برباعية على غلطة سراي التركي في التاسع من الشهر الحالي



أرقامه في الموسم الحالي بمختلف المسابقات تشير الى اشهار البطاقة الحمراء مرتين مع 72 بطاقة صفراء في 14 مباراة، ومؤخراً أثار الاستغراب بانذار ميسي لاعب برشلونة في مباراة فالنسيا رغم تلقي الأرجنتيني قارورة مياه على رأسه من الجمهور.

