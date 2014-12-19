صديق مورينيو..وطارد سواريز يضبط مباراة الشباب والنصر

ولد بارتولو أوليغارو مانويل في عاشر شهور عام 1969، وبعد ذلك التاريخ بأعوام قرر أن يسير على خطى والده الموظف في شركة تأمين يمتلكها.

قبل 14 عاماً حصل بارتولو على الشارة الدولية، ورغم قول البعض بأن الرياضة تصلح ما أفسدته السياسة، إلا أن بارتولو تدخل في السياسة وانتقد الساسة علنا، عندما قال ذات يوم أن السياسيين في بلاده يجب أن يحصلوا على البطاقة الحمراء.

أحد أبرز المباريات التي قادتها، تلك التي شهدت طرد لويس سواريز سواريز أمام غانا في ربع نهائي مونديال 2010، وحينها خرج "العضاض" من الملعب ووصل السيليستي إلى نصف النهائي قبل الخروج أمام هولندا.

حادثة شهيرة أخرى، رفع ذات يوم كرتاً أصفر في مباراة بين بنفيكا وغيماريش، وحينها سقط ميلكلوس فيهر على أرض الملعب .. وفارق الحياة.

قاد مباراة إنتر وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي نسخة 2010 من كأس دوري أبطال أوروبا، وحينها شهدت المباراة قرارات مثيرة للجدل، وأتهم علنا من قبل إحدى القنوات بأنه أنه صديق لجوزيه مورينيو لعشر سنوات ويملكان معا احد المطاعم في مدينة ليريا البرتغالية، وبعد ذلك بعامين قاد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في ذات البطولة.

وقبل قرابة شهر، كانت صافرة بارتولو اوليغاريو مانويل شاهدة في 15 من نوفمبر هذا العام، عندما لعب روني مباراة الـ100 مع الأسود الثلاثة أمام سلوفينيا.

