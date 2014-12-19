عطيف يعتذر للشبابيين بعد الخسارة الثقيلة

اعتذر أحمد عطيف، قائد فريق الشباب، لجماهير الفريق بعد الخسارة الثقيلة أمام النصر صفر-3، ضمن الجولة 13 من دوري جميل للمحترفين، مساء الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي.

وقال عطيف في تصريحات لوسائل الإعلام بعد المباراة: "كنا نطمح لتحقيق الفوز ولكن لم نوفق في النهاية، هناك عدة أخطاء نسعى لتصحيحها مستقبلاً". وأكمل: الفريق سيعمل جاهداً على تعويض الخسارة في الجولات المقبلة، ونقدر أن نتجاوز خسارة النصر".

ويحتل الشباب المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري برصيد 27 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر النصر، فيما سيعيد الفريق الأبيض العاصمي ترتيب أوراقه خلال فترة التوقف الحالية بإشراف المدرب الحالي ستامب.