قهوجي: الإدارة ستخرج المولد من مأزق العقد الاتحادي

يعتبر خالد قهوجي، لاعب الأهلي ومن بعده الاتحاد، أن حالة سعيد المولد الظهير الأيمن لازالت مبهة حتى الآن، ولا أحد يعرف أين ستكون وجهته في فترة الانتقالات الشتوية، بيد أنه أكد بأن دور الإدارة سيكون ظاهراً لإخراج اللاعب من حالة التشويش التي قد يعيشها عندما يلتقي الاتحاد والأهلي مساء اليوم.

وقال قهوجي عن وضع المولد الذي وقع عقداً مع الاتحاد وعاد ليعلن القاء في الأهلي:" أكيد سيعاني أي لاعب وليس سعيد فقط، من التشويش في مثل هذه المواقف، لكن الادارة سيكون دورها مختلفاً بتجهيزه بشكل جيد للمواجهة، وأنا متأكد أن سعيد سيُظهر احترافيته بغض النظر عن مايحدث في المباراة".

وواصل اللاعب الملقب بـ"الفلتة" حديثه للعربية.نت، ويقول:" الأداء الجيد سيكون من مصلحة سعيد المولد، أما إذا اخطأ فأنا ضد تخوين أي شخص مهما كان لأن الكل سيخطىء، وهذه طبيعة البشر".

وعاد القهوجي الذي انتقل من الأهلي إلى الاتحاد قبل 10 مواسم، للحديث عن تجربته أمام فريقه السابق، ويقول:" لعبت مجموعة مباريات قبل مواجهة الأهلي، وهذا جعل الجماهير تقتنع تماماً بأنني لاعب اتحادي" وأردف:" الكل تفهم أننا في زمن الاحتراف والانتقال من فريق إلى اخر، بات أمراً طبيعياً، وعندما لعبت مع الأهلي قدمت كل ما أملك وهذا مافعلته مع الاتحاد".

وعن علاقته بجمهور الأهلي عقب الانتقال، أجاب:" أنا بطبعي قريب من الناس، وفعلاً وجدت أناس غاضبون من انتقالي، بينما كان السواد الأعظم يكن لي الاحترام ويحفظون لي الكثير من الود، لأنهم يعرفون سبب خروجي من النادي".

