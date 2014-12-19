9 شبابين ارتدوا قميص النصر قبل الاعتزال

يعرف عبده عطيف بأنه أخر لاعب شبابي ارتدى قميص النصر وذلك في صيف 2012، وبقي معه حتى نهاية الموسم الماضي ليحمل لقبي كأس ولي العهد وبطولة الدوري السعودي، فيما سبقه 11 لاعباً ارتدوا قميص الفريقين في مراحل مختلفة.

وسبق عطيف 11 لاعباَ تنقلوا بين الناديين، وأحدهم عمر هوساوي مدافع النصر، الذي مثل فئات الشباب السنية قبل تنسيقه، لينتقل إلى الشعلة وبعدها ينضم إلى النصر في شتاء 2011، ليصبح أحد أركان الفريق الأساسية خلال المواسم الثلاثة الماضية.

وانتقل صالح صديق، قائد الشباب آنذاك إلى النصر بشكل مفاجىء قبل بداية موسم 2009، ليلعب للأصفر مدة موسم وحيد قبل انتهاء عقده، وسبقه يوسف الموينع بموسم بعد مشاكل مع إدارة الشباب، لكن لاعب المحور الدفاعي لم يستمر سوى موسماً ونصف مع الأصفر قبل رحيله إلى الأهلي.

وحضر عبدالله الواكد مع النصر صيف 2007 قادماً من اتحاد جدة، وهو الذي بدأ مشواره الرياضي مع الشباب قبل انتقاله إلى الأهلي، وبقي في صفوف النصر 3 مواسم قبل اعتزاله كرة القدم.

وخطف الشباب خدمات بدر الحقباني، قائد النصر، بعد نهاية عقده مع ناديه، ولعب في صفوفه 3 مواسم قبل أن ينتقل إلى فرق مختلفه وتوجهه إلى مجال التدريب، وقبله لعب أحمد البحري للشباب معاراً من الاتفاق، وضمه النصر في وقت لاحق بعد نهاية عقده مع ناديه.

وشهد النصر محطة العراقي نشأت أكرم الأولى في الملاعب السعودية، لكنه رحل بعد موسمه الأول ليلعب في صفوف الشباب الذي تألق معه وحقق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2006.

وجاء صالح الداوود إلى النصر في عام 2000، ولعب معه 3 مواسم في أواخر مشواره الرياضي قبل أن يعلن الاعتزال، من قبله ثنائي الفريق الذهبي فهد المهلل وفؤاد أنور الذان شاركا في كأس العالم للأندية مع الفريق الأصفر، بعد سنوات حافلة مع الشباب في التسعينات الميلادية.

وفي الثمانينات الميلادية، ترك خالد المعجل الشباب ليلتحق بالنصر أواخر الثمانينات الميلادية لكنه لم يصب النجاح المتوقع.



