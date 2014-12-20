الفتح يستعيد توازنه بفوز صعب على العروبة

استعاد التعاون توازنه بفوزه الكبير على مضيفه الخليج بثلاثية نظيفة في المرحلة 13 من دوري جميل السعودي للمحترفين، والذي شهد فوز فريق الفتح على مضيفه العروبة 2-1.

وتختتم المرحلة غدا الأحد بمواجهة تجمع الرائد بضيفه نجران في القصيم.

وشهدت بداية المباراة أفضلية لأصحاب الأرض الذين فرضوا سيطرتهم من خلال هجومهم الضاغط على مرمى التعاون، وكاد مهاجمه حسين التركي يفتتح التسجيل مبكرا بعدما حول عرضية زميله يوسف خميس برأسه تصدى لها الحارس باسم العطا الله بصعوبة.

ونجح التعاون بعد مرور 33 دقيقة في استغلال اندفاع تقدم الخليج، ليسجل هدفه الأول عن طريق هدافه الكاميروني باولو ايفولو الذي حول تمريرة السوري جهاد الحسين بقدمه في مرمى الحارس مسلم آل فريج.

بعدها بدقيقتين نجح التعاون في تعزيز تقدمه بتسجيله هدفا ثانيا عن طريق مهاجمه إسماعيل مغربي الذي حول عرضية جهاد الحسين برأسه في شباك الخليج.

في الشوط الثاني حاول الخليج تقليص النتيجة، وكاد لاعبه الأردني إبراهيم الزواهرة يسجل الهدف المفقود بعدما لعب كرة برأسية نحو مرمى التعاون لتجد النيجيري أوتشيه الذي أبعدها من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 75 استغل التعاون مرة أخرى اندفاع أصحاب الأرض بعدما مرر الكاميروني ايفولو كرة مميزة للمهاجم إسماعيل مغربي الذي لم يجد صعوبة في إيداعها في شباك الحارس مسلم آل فريج.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 15 نقطة في المركز الثامن مؤقتا، وبقي الخليج على رصيده السابق 10 نقاط في المركز 12.

وفي الجوف، حقق الفتح ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على مضيفه العروبة 2-1.

وسجل الهدف هدفه الأول عن طريق قائده حمدان الحمدان عند الدقيقة 13 بعدما حول عرضية زميله شافي الدوسري برأسه في مرمى العروبة.

ومع مطلع الشوط الثاني، سجل العروبة هدف التعادل عن طريق مهاجمه الغاني ايمانويل بناهين الذي استغل تمريرة زميله مشاري العنزي ليضع الكرة في شباك الفتح.

وعند الدقيقة 69 عاد قائد الفتح حمدان الحمدان وأهدى فريقه الفوز بتسجيله الهدف الثاني بعدما انفرد بمرمى العروبة، ونجح بالمرور من الحارس محمد ربيع وأودع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفتح إلى 13 نقطة في المركز العاشر، وبقي العروبة على رصيده السابق 10 نقاط في المركز 11.