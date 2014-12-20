روجيرو يغادر الشباب بالتراضي

قررت إدارة نادي الشباب السعودي فسخ عقد اللاعب البرازيلي روجيرو المعار من نادي الكويت الكويتي، ونشر الشبابيون الخبر عبر بيان رسمي نشر يوم السبت.

وقال النادي العاصمي في بيانه: "سبب فسخ عقد اللاعب بسبب عائلته التي لم تتمكن من التأقلم في البلاد، مما انعكس سلباً على استقرار اللاعب وعطائه الفني مع الفريق. هذا وقد تنازلت الإدارة لنادي الكويت الكويتي عن الفترة المتبقية بالعقد، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار العلاقة".

من جانبه، شكر الكويتيون السعوديين على احترافية الأخيرة، فيما أكد مدير كرة النادي الكويتي عادل عقلة أن تعامل رئيس الشباب، الأمير سعد بن خالد، وأمينه العام عبدالله القريني، كان مثاليا وفي غاية الكرم والحفاوة.

ابن نادي أتليتيكو باراناينسي البرازيلي، لعب هذا الموسم بقميص 1061 دقيقة ضمن مسابقة الدوري، سجل خلالها خمسة أهداف، فيما صنع أربعة أهداف، وكان أحد اللاعبين المؤثرين في صفوف بطل كأس الملك.