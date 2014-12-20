كوزمين..أزمة بين اتحاد الكرة و"المسابقات" بسبب يومين

أحدث الروماني أولاريو كوزمين، مدرب أهلي دبي، المعار شهرا إلى الاتحاد السعودي لقيادة منتخب البلاد في نهائيات آسيا المقبلة، جدلا واسعا في أوساط الكرة السعودية بعد أن طلب بتأجيل كل مباريات كأس ولي العهد التي ستلعب، الثلاثاء، إلى ما بعد النهائيات الآسيوية بحجة الإرهاق الذي قد يصيب الدوليين.

ووفق برنامج المنتخب السعودي التحضيري للنهائيات، يتجمع اللاعبون الخميس 25 ديسمبر الجاري، ويغادرون في اليوم التالي إلى أستراليا، فيما تلعب جولة كأس ولي العهد يوم الثلاثاء، أي قبل يومين من معسكر المنتخب، فيما يريد كوزمين بدء التجمع يوم 23 أي في اليوم الذي تلعب فيه المباريات.

وطبقا لمصادر خاصة، اتصل زكي الصالح، مدير المنتخب السعودي بخالد المقرن رئيس لجنة المسابقات وأبلغه برغبة مدرب المنتخب، إلا أن المقيرن رفض بحجة أن الوقت كاف للتجمع والمعسكر بفارق اليومين بين المباريات والمعسكر، إلا أن الصالح أصر إيمانا بوجهة نظر كوزمين، أمام ذلك صعدت إدارة المنتخب الأمر إلى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، طالبة استصدار أمر التأجيل دون العودة للجنة المسابقات.

في غضون ذلك، يصل أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى الرياض قادما من المغرب، فجر الأحد، بعد حضوره مونديال الأندية، وطلب ترتيب اجتماع مع نائبه محمد النويصر بحضور رئيس لجنة المسابقات ونائبه للنقاش ومداولة الأمر قبل إصدار قرار نهائي في القضية العالقة.

ووفقا للمصادر ذاتها، هدد خالد المقرن ونائبه أحمد العقيل بالاستقالة إذا تم التدخل في عملهما، مستندين إلى أن مبررات التأجيل المقدمة غير منطقية بحسب وجهة نظرهما.

وكان رئيس الاتحاد السعودي قد استخدم صلاحياته الشرعية مرتين وأجل عددا من المباريات دون العودة للجنة المسابقات، ما أحدث شرخا في علاقة الجانبين، ربما تكون هذه المرة فاصلة فيها.

وتجمع جولة كأس ولي العهد مواجهات بين الاتحاد والهلال، الشعلة والنصر، الاتفاق والأهلي، العروبة والخليج.

وأكد أحمد، عيد رئيس الاتحاد السعودي لـ"العربية.نت"، أنه سيعقد اجتماعا ظهر الأحد بكل الأطراف المعنية، وتداول وجهات النظر، فيما يميل عيد إلى التأجيل رغبة في منح مدرب المنتخب كل متطلباته قبل النهائيات.