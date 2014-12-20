معتز هوساوي: لا يكفي التعادل مع الاتحاد

أكد معتز هوساوي مدافع فريق الأهلي عدم رضاه عن نتيجة التعادل بـ1-1 ضمن مواجهة فريقه مع الاتحاد بالجولة الثالثة عشرة من دوري "جميل" للمحترفين، على ملعب الملك عبدالله في بجدة.

وقال هوساوي لوسائل الإعلام بعد المباراة: "مجملا كانت جيدة ولكن الأهلي دخل بحثاً عن نقاطها الثلاث لمواصلة الزحف على صدارة سلم ترتيب الأندية بالدوري السعودي، وأيضا كان الاستحواذ والسيطرة لفريقنا خلال مجريات الشوط الأول وكان لدينا فرصة حقيقية للتسجيل إلا أن الاتحاد حصل على فرصة في الشوط الثاني وسجل هدفه الأول والافتتاحي للقاء".

وتابع: "بالطبع جميعنا كلاعبين نتحمل هذه النتيجة التي لم تصب في مصلحتنا فالفوز ينسب للجميع، وكذلك النتائج السلبية نتحملها جميعاً ولكن الأداء كان جيدا وسنعمل على تحسين النتائج في الجولات القادمة وسنحاول التعويض وإسعاد جمهور الأهلي الكبير الذي حضر بكل قوة وساندنا بكل عزيمة خلال الديربي".

أما مهاجم الأهلي مهند عسيري فأكد أن المدرب طالبه باللعب بجوار عمر السومة بعد هدف الاتحاد والضغط على لاعبي الاتحاد، مضيفاً: "وفقنا في تسجيل هدف التعادل وضاعت علينا فرص كثيرة لم نوفق في التسجيل وأتمنى أن أكسب ثقة المدرب لأشارك أساسيا مع الفريق".

وأوضح لاعب الأهلي وليد باخشوين أن الإصابة التي تعرض لها بسيطة ولا تدعو للقلق وأضاف أن فريقه في مباراته المقبلة أمام الاتفاق في بطولة كأس ولي العهد يسعى لتحقيق الفوز وسيخوض اللقاء كما لو أنه مباراة نهائية.