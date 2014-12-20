3 ملايين ريال دخل ديربي جدة

أعلن النادي الأهلي السعودي عن دخل مباراته أمام الاتحاد ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري جميل، والذي يبلغ 3 ملايين و723 ألف و500 ريال، بعدما حضر 59 ألفا و26 مشجعا إلى استاد الملك عبدالله بمدينة جدة السعودية.

وتخلص الأهلاويون من شركة "صلة" المنظمة، وقرروا أن يهتموا ذاتياً بتنظيم دخول الجماهير بجانب التعاقد مع شركة جديدة مختصة، فيما استفاد النادي الجداوي من سعة ملعب "الجوهرة" الذي يقدر بـ65 ألف متفرج.

بلغ عدد الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي والاتحاد اليوم في الجولة 13 لدوري عبداللطيف جميل للمحترفين السعودي 59026 مشجعا، وبذلك وصل عدد الحضور الجماهيري للدور الأول من الدوري 847281 مشجعا.

وحتى مباريات البارحة، وصل الحضور الجماهيري بالملاعب السعودية، 847 ألفا و281 مشجعا، فيما حقق الدوري بالموسم الماضي رقما بلغ 893 ألفا و676 مشجعا.

وينتظر أن يحقق الدوري السعودي رقماً قياسياً غير مسبوق من خلال منافسات الدور الثاني، حيث تشهد معظم المباريات حضورا جماهيريا كبيرا، ولا سيما في مباريات القمة.