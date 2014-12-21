الرائد يواصل صحوته بفوز ثمين على نجران

قلب الرائد تأخره بهدفين إلى فوز بالثلاثة أمام ضيفه نجران في ختام المرحلة 13 من دوري جميل السعودي للمحترفين، فيما لعبت المباراة يوم الأحد على ملعب استاد الملك عبدالله بمنطقة القصيم.

ونجح نجران في إنهاء الشوط الأول متقدما 2-1، إذ نجح لاعبه محمد مجرشي في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 34 بعد أن وصلته تمريرة مميزة من زميله وسام وهيب ليسدد الكرة في شباك الحارس أحمد الكسار.

وانتظر الرائد 8 دقائق حتى تمكن من تسجيل التعادل عن طريق مهاجمه سلمان صبياني الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لم يتعامل معها حارس نجران ناصر الصيعري بالشكل المطلوب لتسكن الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح البرازيلي جادسون سانتوس في تسجيل هدف التقدم من خطأ خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الرائد ونجح بتسجيل التعادل عند الدقيقة 60 عن طريق مهاجمه فهد الجهني الذي استثمر تمريرة زميله سلمان صبياني وسدد الكرة بين أقدام حارس نجران ناصر الصيعري.

وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق تمكن لاعب الرائد مشعل العنزي من تسجيل هدف الفوز من خطأ من خارج منطقة الجزاء ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأخير، في حين بقي نجران على رصيده السابق 14 نقطة في المركز التاسع.