الشباب يعلن إقالة مدربه الألماني ستامب

أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي عن إقالة الألماني ستامب الذي يدير الدفة الفنية للفريق الأول، فيما لم يعلن مسؤولو النادي العاصمي عن اسم المدرب البديل حتى لحظة إعلان الخبر يوم الأحد.

وكان الشبابيون قد تعاقدوا مع ستامب في السابع من شهر أكتوبر الفائت، بديلاً عن المدرب البرازيلي مورايس الذي توصل إلى اتفاق بفض العلاقة مع بطل كأس الملك بعد جولات قليلة من انطلاقة الدوري السعودي.

وتمكن ستامب مع الشباب من تحقيق انطلاقة مثالية حينما فاز فريقه الأبيض 1-صفر أمام الهلال في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وينوي الرئيس الأمير خالد بن سعد ورجاله من تصحيح وضع الفريق خلال فترة التوقف الحالية، حيث تم إنهاء إعارة المحترف البرازيلي روجيرو وإعادته لناديه الكويت الكويتي، كما أن هناك ثمة أنباء عن جلب بديل للبرازيلي الآخر رافينيا وتدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية.