الفتح يستغني عن محترفه الغاني كيمدور

قررت إدارة نادي الفتح السعودي فسخ عقد لاعب الوسط المحترف الغاني إبراهام كيمدور بناءً على التقرير الفني الذي قدمه المدرب التونسي ناصيف البياوي، فيما ينتظر أن يعلن بطل دوري 2013 عن اسم البديل خلال الأسابيع المقبلة أثناء سوق الانتقالات الشتوية.

وبحسب الأنباء الصادرة من البيت الفتحاوي، فإن كيمدور لم يمنح الإضافة للفريق من انطلاقة الموسم الجاري، وخلال 400 دقيقة لعب بمسابقة الدوري، صنع هدفا واحدا فقط أمام التعاون.

وكان الفريق قد لعب البارحة أمام العروبة دورياً، وفاز الفتح بصعوبة 2-1، رافعاً رصيده 13 نقطة. بينما تقرر أن ينال اللاعبون إجازة مدتها 12 يومياً، بينما تستأنف التدريبات في الثاني من شهر يناير المقبل.