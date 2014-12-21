نيفيز في محل "شيشة".. والجماهير تنتقده

اثارت صورة البرازيلي تياغو نيفيز لاعب وسط الهلال ردود افعال واسعة، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان أظهرت لاعب الوسط البرازيلي يتجول في احد محلات بيع الشيشة ومستلزماتها بالعاصمة السعودية الرياض.



وانتقدت بعض الجماهير نيفيز، فيما ربطت بعضها الصورة بانخفاض مستوى اللاعب الذي لم يقدم في المباريات الاخيرة ما يرضي الجماهير التي تعقد عليه الامال الكبيرة في مساعدة فريقها على تجاوز انخفاضا كبيرا في مستواه الفني.

يذكر أن الفريق الأزرق يحتل المركز الرابع بـ24 نقطة بدوري جميل، فيما ينتظره مباراة هامة أمام الاتحاد في جدة ضمن دور الستة عشر بكأس ولي العهد السعودي.