"المسابقات" ترفض طلب كوزمين وتثبت جولة الثلاثاء

رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، طلب مدرب المنتخب أولاريو كوزمين الذي طالب بتأجيل مواجهات كأس ولي العهد، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، من أجل عدم إجهاد اللاعبين الدوليين قبل السفر إلى أستراليا في السادس والعشرين من الشهر الجاري لخوض غمار المنافسات الآسيوية.

وطلب الروماني كوزمين من إدارة المنتخب السعودي البارحة، تأجيل مواجهات دور الستة عشر ودور الثمانية، وخاطب المسؤولون رئيس اتحاد الكرة أحمد عيد الذي وصل إلى العاصمة الرياض فجر اليوم، بيد أن الأمور آلت بين المسؤولين - حتى هذه اللحظة - إلى عدم التأجيل.

وأفضى اجتماع سابق مع مدرب المنتخب السابق لوبيز كارو، إلى المواعيد الحالية، حيث أكدت "المسابقات"، أنه لا يوجد وقت إضافي للعب مباريات هذه البطولة، على اعتبار أن الموسم سيكون مزدحما بعد فترتي توقف كأس الخليج وأمم آسيا.

ويلعب يوم الثلاثاء الشعلة والنصر بجانب الاتفاق والأهلي، وفي نفس الليلة يواجه الاتحاد الهلال في ملعب الجوهرة، وفي اليوم التالي يلتقي العروبة والخليج، قبل أن يتم إيقاف المسابقات المحلية كاملة من أجل مشاركة الأخضر الآسيوية.