كوزمين بعد "الرفض": مهمتي باتت انتحارية

انتهت الأزمة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والمدرب أولاريو كوزمين، عقب تردد أنباء عن عزم تقديم الروماني اعتذاره عن مهمة قيادة الأخضر الفنية في بطولة كأس آسيا المقبلة بسبب رفض لجنة المسابقات تأجيل مباريات كأس ولي العهد التي تقام غداً.

ووفقا للمصادر، فإن كوزمين أبدى استياءه من قرار لجنة المسابقات القاضي بتثبيت المباريات في موعدها رغم طلبه، لكنه لم يلوح بالاعتذار عن المهمة. وقال في حديث مباشر موجه إلى أحد مسؤولي اتحاد القدم السعودي "طلبت منكم التأجيل قبل نهاية الجولة الأخيرة من الدوري، لكنكم لم تبلغوا اللجنة والأندية إلا متأخراً". وأردف: "كنت أريد استغلال الأيام المتبقية قبل انطلاق المعسكر بتعديل الساعة البيولوجية للاعبين قبل بداية المباريات الودية والرسمية في أستراليا، لكنكم جعلتم مهمتي صعبة، وباتت أشبه بالمهمة الانتحارية".

ودون إبداء أي تعليق رسمي من إدارة المنتخب على ما تردد، أعلن الحساب الرسمي للأخضر في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على لسان زكي الصالح، مدير المنتخب السعودي، عن تقديم كوزمين للقائمة الدولية التي ستغادر معه إلى البطولة غداً، على أن يتم ذلك بعد نهاية مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس ولي العهد.