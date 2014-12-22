هجر يجدد عقد مدربه نيبوشا 3 أعوام

جددت إدارة نادي هجر السعودي، عقد المدرب الصربي نيبوشا، لمدة 3 أعوام مقبلة، بعدما قدم الفريق الشرقي مستويات فنية رائعة نال على إثرها المركز السابع بـ17 نقطة في سلم ترتيب دوري جميل.

من جانبه عبَّر نيبوشا عن سعادته بتجديد العقد مؤكداً بأن الثقة التي وجدها من إدارة النادي تزيد من إصراره لتقديم المزيد لهجر، وقال:" أنا حقاً سعيد في نادي هجر فالأجواء مريحة جداً للعمل سواء من ناحية الإهتمام الإداري و بقية الطاقم الفني أو مجموعة اللاعبين الشباب و الذين يبحثون عن تطوير أنفسهم حيث لدينا عمل كبير يجب أن نقدمه لهذا النادي من خلال عملنا كمجموعة واحدة فكل شخص له دور مهم في نجاح العمل وهذا هو سر نجاحنا في هجر بأن العمل كمجموعة متكاملة و الجميع لديه طموح في التطوير".

من جهته ذكر رئيس مجلس إدارة نادي هجر سامي الملحم أن الغرض من تجديد العقد في هذه الفترة هو الحصول على مزيد من الإستقرار للفريق، لما تبين من إنسجام كبير بين لاعبي الفريق والمدير الفني إضافة إلى توافق أفكار المدير الفني مع الخطط المستقبلية الموضوعة من قبل إدارة النادي .

وولد نيبوشا قبل 40 عاماً في يوغسلافيا، التي انقسمت حالياً إلى أكثر من جمهورية، لكن مسقط رأسه الحقيقي في الجبل الأسود التي استقلت قبل سنوات، وحينها بدأ مشواره مع كرة القدم كلاعب لأندية مغمورة في موسم 1987، وبعدها رحل إلى تركيا والسويد وبولندا وروسيا البيضاء والصين، لكنه لم يخوض أي تجربة مميزة مع أي فريق في جميع البطولات التي شارك بها، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم في موسم 2006.



بدأ مشواره التدريبي في موسم 2008 مع فئة الناشئين بنادي ريبتيشا المونتينيغري وظل يعمل مدربا للفئات السنية متنقلا بين اندية مونتينيغرو حتى اتيحت له فرصة الاحتراف في منطقة الخليج في موسم 2013 وبالتحديد مع نادي كاظمة الكويتي، وأنهى الأخير ذلك الموسم في المركز الرابع بدوري بلاده برصيد 52 نقطة.

عاد نيبوشا بعدها إلى تدريب فريق بيران في جمهورية الجبل الأسود ويصعد معه إلى الدوري الممتاز، قبل أن يعلن تعاقده مع نادي هجر، وفي الأسبوع الماضي انتصر على الروماني بيتوركا في ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، ليحرم اتحاد جدة من مواصلة المنافسة على صدارة الدوري.