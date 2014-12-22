"STC" راعياً جديداً للكرة السعودية

يوقع أحمد عيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء غد، عقد رعاية شركة الاتصالات السعودية لمنافسات كرة القدم السعودية، فيما يوقع محمد النويصر، رئيس رابطة دوري المحترفين، مع ذات الشركة كراع تقني لدوري جميل للمحترفين.

وسيكون الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب، حاضراً لمجريات توقيع العقد الذي سيكون في قاعة المؤتمرات بملعب الملك عبدالله في مدينة جدة.

وبموجب العقد، تكون شركة الاتصالات السعودية راعياً للاتحاد السعودي لكرة القدم ومباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ومباريات كأس ولي العهد والمنتخب السعودي والمباريات النهائية ومباراة كأس السوبر، إضافة إلى لجنة الحكام ودوري الأحياء.

وكانت شركة الاتصالات قد رعت أندية الدوري السعودي في 2007، وتحولت بعد ذلك إلى راعٍ استراتيجي لأندية الاتحاد والأهلي والنصر، قبل أن ينضم إليهم الشباب لاحقاً، حتى نهاية تلك العقود في صيف 2013.