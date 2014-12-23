بندر بن محمد يعلن ابتعاده عن هيئة الهلال الشرفية

أعلن الأمير بندر بن محمد، رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي الهلال ابتعاده عن منصبه الشرفي، وتخليه عن الإشراف على الفئات السنية بنادي الهلال مع انتهاء الموسم الحالي.

وقال الأمير بندر بن محمد في بيانه الذي أحتوى على 3 نقاط أساسية:" لما لأعضاء شرف الهلال من أهميه ومكانه لكل ماتحقق في تاريخ الهلال ولاهمية دوري كرئيس لأعضاء الشرف فسأقوم بدعوة الأخوه أعضاء الشرف جميعاً الى اجتماع شرفي موسع قريباً في مقر النادي وسأطرح فيه عدد من الافكار التنظيميه ومن ضمنها إنشاء المجلس التنفيذي وعمل هيكله جديدة للمجلس إضافة الى ترشيح رئيس جديد لهيئة اعضاء الشرف حيث سأظل عضواً محباً وعاشقاً وداعماً لهذا النادي من اي منصب وفي أي موقع".



وأتبع رئيس الهلال السابق بيانه حول الفئات السنية بنادي الهلال:" لم تكن هذه المره الاولى التي اشرف عليها فقد كانت البدايه عام ١٤٠٠ من خلال مدرسة الهلال كأول مدرسة كرويه في تاريخ الكرة السعودية وقد خرجت اجيالاً متلاحقة من اللاعبين المهرة الذين ساهموا في تحقيق المنجزات الكبيرة للنادي وللمنتخب الوطني ومن هؤلاء سامي الجابر ويوسف الثنيان وفهد الغشيان وفيصل ابو اثنين وخالد التيماوي وعبدالله البرقان والقائمه تطول " وأردف:" عندما اشرفت للمرة الثانية لم تكن هدفي سوى خدمة النادي وتخفيف الاعباء المالية والادارية على الاداره وتركها متفرغه بالفريق الاول وتحمل اعباءه الجسام ومن خلال عملنا في هذه الفتره ظهر لنا العديد في النجوم الذين يخدمون النادي والمنتخب السعودي امثال نواف العابد وسلمان الفرج وعبدالله السديري وعبد العزيز الدوسري وغيرهم ونحن هنا لا نقول بان عملنا مكتمل ولكننا اجتهدنا من اجل كل مافيه مصلحة مستقبل الهلال ولم نكن يوماً في معزل عن اي محب للنادي يقدم لنا المشوره والنصيحه ومايتم اتهامنا به باننا منغلقين او نرفض اي دعم من اعضاء الشرف غير صحيح بتاتاً ومن ضمن ماسمعت باني رفضت ملفاً متكاملاً لتطوير الفئات السنيه قدمها لي الاخ سامي الجابر وهذا غير صحيح اطلاقاً ومثل هذه الاخبار والاشاعات تثير الجماهير وتخلق الفجوات بين الهلاليين ومن ضمن ماقمنا به من عمل لتطوير الفئات السنيه تم استقطاب الاتحاد الاسباني للاشراف على مدرسة الهلال وهو يصنف كأفضل اتحاد كرة في العالم وبقيادة المدرب ميخيل انخل واستمرت الشراكة لمدة عامين وبسبب مغادرة انخل وتوقيعه عقدا مع نادي اتليتكومدريد رفضنا استمرار الشراكة لانتفاء الفائده ومازلنا في عمل الاجراءات القانونيه معهم وقد اتخذت قراراً من بداية هذا الموسم بأن هذا الموسم سيكون هو الموسم الاخير لي في الاشراف على الفئات السنيه وقد اخبرت بعض المقربين مني بذلك وسأسلم الفئات السنيه لأدارة النادي مع نهاية هذا الموسم".

وعن مداخلته التلفزيونية الأخيرة، قال رئيس هيئة أعضاء الشرف الهلالية:" لاتوجد قوة على وجه الارض تستطيع فصلي وعزلي عن هذا المدرج العظيم فهم السند والعون بعد الله للهلال منذ القدم ولي شخصياً ولا اتخيل نفسي في يوم من الايام ان اجرح مشاعر اي هلالي او اخطئ في حقه وماعنيته في مداخلتي التلفزيونيه من مصطلح الدخلاء فهم اصحاب المعرفات الوهميه في تويتر والذين يحاولون شق الصف الهلالي وزعزعة الاستقرار ووحدة الكيان ومن يقف خلفها ليسوا بهلاليين اصلا لطا وجب الحذر منهم ومن غير المعقول ان اقول في نفس اللقاء بأن جمهور العلال على رأسي ثم اصفهم بالدخلاء أما مسألة انتقادي او انتقاد ادارة النادي فهذا حق مشروع لكل الهلاليين ولا يمكن ان يغضبنا بل على العكس تماماً فمثل هذه الانتقادات التي تهدف للاصلاح هي السبب بعد توفيق الله في استمرار الهلال زعيماً لاكبر قارات الارض".

