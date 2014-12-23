عبدالعزيز الدوسري: لن نحزن إذا خسرنا من الأهلي

رغم معرفة عبدالعزيز الدوسري، رئيس الاتفاق، بأفضلية فريقه على الأهلي في بطولة كأس ولي العهد خلال الأعوام الماضية، إلا أن استمرار تلك الميزة في مباراة ربع النهائي مساء اليوم بات أمراً صعباً، في أولى مواجهات فريقه الكبيرة منذ هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

ولعب الاتفاق مع الأهلي 8 مباريات في كأس ولي العهد، فاز فيها جميعاً وخسر مرة وتعادل مثلها، وكانت اخر مباراة تجمع الطرفين في نصف نهائي نسخة 2012، عندما تقدم حمد الحمد وسباستيان تيغالي للاتفاق، وعماد الحوسني للأهلي.



ويقول الرئيس الشرقي لـ"العربية.نت" :" في السابق كانت الظروف تختلف كثيراً عن الآن، نحن سنواجه فريقاً يمر بحالة فنية جيدة، ويمتلك كافة مقومات النجاح، وعناصر أجنبية متكاملة، وفي المقابل نحن لانستطيع الاستفادة من العنصر الأجنبي لأنه غير مسموح لنا التعاقد سوى مع لاعب واحد، وهذا الأخير لايحظى بالقبول الكامل من المدرب حالياً".

واعترف الدوسري أن مباراة الغد لاتعنيه كثيراً مقارنة بمشوار الفريق في دوري الدرجة الأولى في رحلة البحث عن العودة إلى الأضواء التي تركها نهاية الموسم الماضي، ويقول:" مع كامل احترامي لكل البطولات وحرصي على تحقيقها، لكن وضع الاتفاق حالياً يعتبر استئنائياً، ولو فاز الفريق على الأهلي سأكون سعيداً، أما إذا خسرنا فنحن حقيقة نفكر بالصعود أكثر من أي أمر آخر".

وعاد الرئيس الملقب بالذهبي للحديث عن الأهلي ويقول:" يملكون هداف دوري جميل للمحترفين، ولديهم المحترف الإسباني وتعاقدوا مع لاعبين مختلفين من أندية أخرى، وهم بطبيعة الحال أقوى منا على صعيد فني" وأردف:" الكفة كانت ستتقارب لو لعب الفريقان بلاعبيين محليين ".

ولايتذكر الدوسري عدد المباريات التي تجاوز فيها فريقه خصمه في مباراة اليوم، الا أن المباراة الوحيدة التي بقيت في ذاكرته " مباراة قبل أعوام بسيطة ببطولة كأس ولي العهد، فزنا بهدفين، أعتقد ان تيغالي سجل في تلك المباراة" قاصداً نصف نهائي 2012.

