كأس ولي العهد: النصر يعبر الشعلة ويطير لنصف النهائي

قطع النصر تذكرة الوصول إلى دور نصف النهائي لكأس ولي العهد، بفوزه على مضيفه الشعلة بثلاثية نظيفة في الدور ربع النهائي للمسابقة.

ولم يجد حامل اللقب أي صعوبة في تخطي مضيفه، إذ نجح بافتتاح التسجيل مبكراً بعد مرور ست دقائق عن طريق مهاجمه محمد السهلاوي، الذي حول تمريرة البرازيلي هيرناني بقدمه في مرمى الحارس الشعلاوي سعيد الحربي.

واستمرت أفضلية النصر ونجح بتسجيل هدفه الثاني عند الدقيقة 32 عن طريق مدافعه عمر هوساوي، الذي تابع تسديدة الفريدي التي ارتدت من الحارس سعيد الحربي ليسددها قوية في مرمى الشعلة.

وفي الشوط الثاني نجح صانع ألعاب النصر يحيى الشهري بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 53 بعدما استغل تمريرة زميله عوض خميس الذي وضعه أمام المرمى ليمر من الحارس سعيد الحربي ويودع الكرة في الشباك.

وبعد مرور ربع ساعة نشط الشعلة وبدأ بشن هجماته على مرمى النصر، وكاد مهاجمه يونس العليوي يسجل هدف تقليص الفارق بعدما تلقى تمريرة مميزة من زميله يحيى المعبي وسدد الكرة اصطدمت بالحارس حسين شيعان.

وواصل الشعلة خطورته على مرمى النصر وأهدر قائده برج معوضة هدفاً محققاً بعدما وصلته كرة عرضية متقنة من البرازيلي أندريه، إلا أنه سدد الكرة بجانب مرمى الحارس حسين شيعان.

وعاد النصر سريعاً واستحوذ على المباراة من جديد وأهدر مهاجمه البرازيلي هدفاً محققاً بعدما تلقى تمريرة من يحيى الشهري، ليواجه المرمى ويسدد الكرة في أحضان الحارس سعيد الحربي.

وفي الدقيقة 90 ارتكب البحريني محمد حسين قائد النصر هفوة كبيرة، بعدما مرر كرة بالخطأ للاعب الشعلة عبدالرحمن الخيبري الذي انفرد بمرمى النصر ونجح بالمرور من الحارس حسين شيعان وسدد الكرة في المرمى الخالي.

وبعدها بدقيقة حصل مهاجم النصر حسن الراهب على ركلة جزاء إثر إعاقته من مدافع الشعلة راشد الدويسان، تصدى لها البرازيلي هيرناني وأخفق في وضعها في الشباك بعد أن تصدى لها الحارس سعيد الحربي.