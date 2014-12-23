كارو: رحلت من السعودية وسأحمل حبها في قلبي للأبد

قدم الإسباني خوان رامون لوبيز كارو، مدرب السعودية الأسبق، شكره لاتحاد القدم ورئيسه أحمد عيد، وذلك في خطاب بعثه عقب ما يقارب شهرا من إقالته جراء الخسارة أمام قطر في نهائي كأس الخليج أواخر الشهر الماضي.

وقال كارو في خطابه: "في العام الأول لعملي كرست نفسي لفهم وإدراك المشاعر الخاصة بلاعب كرة القدم السعودي، وفي العامين اللاحقين قمت بالجمع بين مهمتي كمستشار فني ومدرب للمنتخب الوطني". وأردف: "على الصعيد المهني أنا رابع أطول مدرب من حيث قضاء أطول مدة كمدير فني للمنتخب السعودي، وخلال فترة تواجدي لعبت 11 مباراة رسمية، فزت في 8 وتعادلت مرتين وهُزمت مرة واحدة، وتمكنا من التأهل إلى كأس آسيا متصدرين مجموعتنا، وحصلنا على وصافة بطولة الخليج، وخلافاً للوضع السابق قبل 3 مواسم، الآن باتت السعودية مرجعية هامة في كرة القدم الآسيوية".

وواصل كارو حديثه عن تجربته في الملاعب السعودية، ويقول:" أود أن أعرب عن شكري وامتناني للمملكة العربية السعودية وشعبها الذي رحب بي في كل مكان وكل وقت، ولكل الجماهير الذين تواصلوا معي وأرسلوا رسائلهم خلال الأسبوع الماضي، وأتوجه بالشكر لمحمد المسحل المسؤول السابق للجنة المنتخبات، وأحمد عيد رئيس الاتحاد الكروي على كل ما قدموه لي خلال الفترة الماضية، ولا أنسى اللاعبين الذين كانوا يعملون معي بتفانٍ، ومازلت أحمل ودهم وصداقتهم".

وختم كارو رسالته قائلاً: "أحمل في قلبي تجربة معايشة رائعة لشعب ذي قيم عريقة مدة 3 سنوات، سأكون ممتناً لكم، وسعيداً بأي نجاح تحققونه مستقبلاً".