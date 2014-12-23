كأس ولي العهد: كلاسيكو مثير بين الاتحاد والهلال

يحتضن ستاد الملك عبدالله بجدة "الجوهرة المشعة" قمة ملتهبة ستجمع الاتحاد بضيفه الهلال في كلاسيكو مثير ضمن مباريات دور ثمن النهائي لكأس ولي العهد في مباراة مؤجلة بسبب مشاركة الأخير في نهائي دوري أبطال آسيا والذي خسره أمام سيدني الاسترالي.

وتقام أيضا ثلاث مباريات اليوم لذات المسابقة في الدور ربع النهائي إذ يحل حامل اللقب النصر ضيفا ثقيلا على الشعلة ويطير الأهلي لملاقاة الاتفاق في الدمام ويستكمل غدا بلقاء العروبة أمام ضيفه الخليج.

وفي جدة ستكون مهمة الاتحاد والهلال انتحارية كون الفريقين يسعيان الى تضميد جراحهما عقب النتائج السلبية التي تحققت لهما في الدوري.

فأصحاب الأرض غائبين عن الانتصارات في أخر ست مباريات للفريق خمس منها بقيادة مدربه الروماني بيتوركا الذي خسر أمام هجر والتعاون والشباب وتعادل أمام الهلال وغريمه التقليدي الأهلي.

ويسعى بيتوركا إلى تحقيق فوزه الأول لا سيما وأنه سيعطي فريقه دفعة معنوية أثناء فترة توقف الدوري والممتدة لنحو شهر بسبب مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات آسيا التي ستقام في استراليا مطلع العام الجديد.

ويعلم الاتحاديون أن الخسارة قد ترمي الفريق في دوامة المشاكل من جديد لاسيما وأنه ابتعد كثيرا عن متصدر الدوري النصر بفارق 11 نقطة وهو رقم قد يضعف آمال العميد في المنافسة على اللقب.

ولا يختلف وضع الهلال كثيرا عن مضيفه إذ أن أزرق العاصمة عاد من جديد إلى دوامة المشاكل والتي بدأت بعد خسارة الفريق لدوري أبطال آسيا إذ أن الفريق استعاد عافيته مؤقتا بفوزه على قطبي القصيم الرائد والتعاون إلا أنه توقف عن ملاحقة النصر بخسارته في الديربي وتعادله في المرحلة السابقة أمام هجر وابتعاده بفارق 10 نقاط عن المتصدر.

ويسعى مدربه الروماني ريجيكامب الى تحقيق الفوز الذي سيقلل من حدة المطالبات الجماهيرية لإقالته في حين أنه يعلم أن الخسارة قد تعجل برحيله.

وسيعلم الفائز من هذه المواجهة مع فريق حطين "درجة أولى" في الدور ربع النهائي.

وفي الخرج يحل النصر حامل اللقب ضيفا ثقيلا على الشعلة.

وسيكون الطريق ممهدا أمام البطل الذي سيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما ابتعد بالصدارة عن أقرب ملاحقيه الأهلي بفارق خمس نقاط مع نهاية الدور الأول.

وحقق النصر فوزين كبيرين متتاليين الأول على غريمه التقليدي الهلال والثاني في المرحلة السابقة على الشباب بثلاثية نظيفة.

وتأهل النصر إلى هذا الدور بفوزه على القادسية "درجة أولى" بهدفين نظيفين في حين وصل الشعلة إلى هذا الدور بفوزه على الفيصلي بذات النتيجة، وسيلعب الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مواجهة الاتفاق والأهلي.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يسعى الاتفاق إلى استعادة جزء من أمجاده حينما يستضيف الأهلي.

ويحتل الاتفاق وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى الذي هبط إليه الموسم الماضي ويأمل في أن يعود إلى الواجهة مرة أخرى بإقصائه أحد الفرق المرشحة لنيل اللقب والوصول إلى الدور نصف النهائي.

وتأهل الاتفاق الى هذا الدور بعد فوزه على الرائد في الدور ثمن النهائي.

في حين يسعى الأهلي وصيف الدوري إلى مواصلة مستوياته المميزة هذا الموسم بقيادة مدربه السويسري جروس.

وخرج الأهلي بتعادل ثمين أمام غريمه التقليدي الاتحاد في أخر لقاء له في الدور الأول لدوري جميل السعودي للمحترفين.

ونجح الأهلي في الوصول إلى هذا الدور بعد فوزه على هجر بهدفين نظيفين لهدافه السوري عمر السومة.

