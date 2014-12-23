هرناني والراهب.. يعيدان خلاف بهجا وكوماتشو

أعاد ثنائي النصر حسن الراهب والبرازيلي هرناني، ذكريات ثنائي اتحاد جدة الشهير، المغربيين أحمد بهجا وعبدالجليل حدا (كوماتشو)، ليس من خلال عدد الأهداف المسجلة، وإنما في خلافهما على من يسدد ركلة الجزاء التي حصل الأصفر عليها في مباراته أمام الشعلة عصر اليوم.

وبعد ما يقارب 18 عاماً من حادثة المغربيين الدوليين، تحصل الراهب على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، لكن البرازيلي هرناني، الذي يعيش أوقاتاً صعبة مع أصفر العاصمة جراء جفاف تهديفي لازمه منذ انتقاله إلى النصر، وجد في الجزائية فرصة لإضافة هدف ثانٍ في رصيده مع بطل الدوري والكأس، وفي المقابل بانت ملامح الغضب والحسرة على الراهب، قبل أن يهدر البرازيلي الركلة الجزائية ويخسر أكثر مما خسر قبل المباراة.

أما قصة بهجا وكوماتشو فكانت نهايتها سعيدة على الأقل بالنسبة لجمهور الاتحاد، وتكررت الحادثة مرتين في مباراة الشباب بالمربع الذهبي، عندما سبب جاري القرني ضربة جزاء لمصلحة الأصفر، وحينها حاول حدا الحصول على فرصة التنفيذ، إلا أن بهجا، معشوق أنصار الاتحاد أصر على أخذ الكرة وتسديدها في المرمى، فيما كانت الجزائية الأخرى تحمل الكثير من الشد بين الاثنين، عندما مرر بهجا كرة ارتطمت بيد مدافع الشباب، وحينها طلب كوماتشو تنفيذ الركلة، إلا أن بهجا أصر على تسديدها من جديد لتثور ثائرة الدولي المغربي، ويلقي الكرة على الأرض وسط غضب شاهده جميع اللاعبين المتواجدين في منطقة الجزاء.

وتعرف ذاكرة متابعي كرة القدم العالمية، الخلاف الذي دب بين لاعبي سوانزي الويلزي، ناثان داير وجونثان دي غوزمان في مباراة شهدها ملعب ويمبلي الشهير وسط لندن، أمام برادفورد، ويأتي سبب الخلاف نتيجة رغبة الأول بتسديد ركلة الجزاء لإكمال الهاتريك، قبل أن يتدخل الإسباني ميشو لتهدئة الأمر بين الزميلين.

وفي دوري المقاطعات الإنجليزي، وتحديداً الجنوبية منها، نشب خلاف بين موسيس أشيكودي لاعب كيترينغ تاون، وزميله جان بول مارنا في مباراة فريقهم أمام هايس أند يادينغ، وحينها دخل اللاعبان في عراك بالأيدي رغبة بالحصول على فرصة لتسديد الركلة، رغم أن فريقهما كان خاسراً بنتيجة 5-2.

وسقط جيلز كوك لاعب فريق بوري في الدرجة الثانية الإنجليزية بمنطقة جزاء يوفيل، ليحتسب الحكم ركلة جزاء للأول، لكن زميله ستيفن شوماخر، الاختصاصي بتسديد ركلات الجزاء ذهب إلى الكرة، قبل أن ينفجر كوك غضباً كونه من تسبب بها.